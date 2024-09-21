吳宗憲金鐘入圍再爆喜事！2女兒懷男寶4度當阿公　超狂紅包金額曝

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▲吳姍儒（左）生下1子1女，曾吐槽有收到老爸吳宗憲（右）的心意，但沒有所謂的大紅包。（圖／吳姍儒 Sandy Wu 臉書）

▲吳宗憲（右）二女兒吳則含（左）在2021年結婚，先生下女兒後如今又懷上兒子。（圖／容易文創提供）

▲吳宗憲（中）和二女兒吳則含（左）、大女兒吳姍儒（右）感情都很好，姊妹倆也先後步入婚姻。（圖／吳宗憲IG）

綜藝天王吳宗憲今年又憑藉《綜藝大熱門》、《小明星大跟班》2個節目入圍金鐘獎，人逢喜事精神爽，今（21）日他4度當阿公的消息也跟著曝光，吳宗憲表示二女兒吳則含（Vivian）最近懷上第二胎了，剛滿3個月，寶寶性別是男孩。而過去吳宗憲曾放話，孫子、孫女出生都會送上大紅包，生女兒就給紅包200萬、兒子就給100萬，不過大女兒吳姍儒（Sandy）曾吐槽爸爸都是開玩笑的，生二胎的她根本沒收到錢，讓粉絲笑翻。據《三立新聞網》報導，吳宗憲近日受訪時透露，二女兒吳則含（Vivian）懷孕，自己又要當阿公的好消息。吳宗憲表示Vivian目前懷孕剛滿3個月，性別是男孩，預產期應該是明年3月，又有金孫可以抱讓他心情很不錯，看到子女積極開枝散葉，吳宗憲也笑說：「因為他們看爸爸媽媽生了這麼多手足給他們，這就是我給他們最好的禮物。」而吳宗憲先前也曾放話，只要子女生小孩，身為長輩的他都會送上大紅包祝福，更喊出生女兒包200萬、生兒子包100萬的超狂價格，「重女輕男」的標準相當明顯。不過Sandy就曾吐槽爸爸根本沒實踐過諾言；吳宗憲則笑說：「小孩健康最重要，我很感恩，如果真的要算的話，她們還要找錢給我。」一家人幽默逗嘴讓粉絲笑翻。據了解，Vivian的老公是朱立倫外甥蔣豐蔚（Wilson），兩人在2021年結婚，Vivian於2年前生下大女兒，如今又懷上兒子。2022年結婚的吳姍儒則先是生下大兒子「小初一」，又在本月8日迎來女兒「蒔五」，姊妹倆接連步入禮堂，一起體會當媽媽的喜悅，先後生出子女湊成一個「好」字，家庭生活幸福美滿令人稱羨。