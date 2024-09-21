2024台中動漫博覽會9/21登場　亮點、表演卡司、展出作品一次看

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▲台中國際動漫博覽會今年邁入第八屆，本次還邀請正在世界巡迴中的日本知名動畫作曲家高梨康治大師來台表演。（圖／取自台中市政府官網）

▲《火影忍者》配樂原班人馬將於9月28日首登台演出。(圖／取自台中市政府官網)

▲日本人氣聲優田野麻美將於見面會分享動漫主題曲創作秘辛。（圖／取自台中市政府官網）

▲本次也在9月21、22、29日三天舉辦動漫文創市集，並邀請到柯南和鬼太郎現身台中國際動漫博覽會，舉辦合影見面會和有獎徵答活動。（圖／取自台中國際動漫博覽會臉書）

2024台中國際動漫博覽會於今（21）日登場，將展至9月29日，地點在文化部文化資產園區（台中市南區復興路三段 362 號），今年活動主題為「熱血、冒險」，除了展出台灣熱血漫畫外，假日有市集、講座、街頭音樂秀， 9月28日規劃令人熱血沸騰的動漫音樂會，邀請《火影忍者》配樂原班團隊高梨康治與樂團「刃-yaiba-」登台演出；9月29日還有曾為《光之美少女》、《佐賀偶像是傳奇》配音的人氣聲優田野麻美親臨現場與粉絲見面。台中市新聞局說明，台中國際動漫博覽會今年邁入第八屆，為加強台日動漫交流，，他曾五度榮獲日本音樂著作權協會(JASRAC)所舉辦的年度獎項JASRAC獎，以融合熱血激昂的搖滾樂、民俗音樂及古典音樂的獨特風格聞名，創作許多膾炙人口的動畫音樂作品，成為動漫迷心中經典。則以搖滾樂混搭日本傳統邦樂如「三味線」、「和太鼓」等樂器著名，包括樂團「Bass手」満園庄太郎、「鼓手」實成峻、「吉他手」藤澤健至、「三味線」KIJI、「電子音樂合成器」Funta7都是流行樂界中的佼佼者；此外，日本知名搖滾樂團「和楽器バンド」的「太鼓手」黒流kurona、「小提琴家」星野沙織、「Aerophone」中村有里也將同台獻技。除了日本演出者，此次音樂會也邀請，讓民眾可欣賞到編制方式截然不同的獨立樂團熱血音樂；另外，金鐘歌王邵大倫也將與「刃-yaiba-」跨國合作進行全球首演，為動漫樂迷們帶來前所未有的視聽饗宴。另一項活動亮點則是，將與高梨康治大師一同分享日本動漫主題曲的創作秘辛，民眾參加活動還有機會抽中兩位日本大師的親筆簽名。新聞局表示，延續推廣台灣原創漫畫風格，此次將展出獲得金漫獎大獎的作品《大仙術士李白》、《閻鐵花》、《一刀傳》及《冥戰錄》等11部充滿勇氣及熱血的台灣英雄漫畫，台灣V Tuber圈重大賽事「金V獎」2023年的最佳得獎者、台中原創漫畫補助作品與玩具設計，以及原型師將共同參展，展場將陳列近10年金漫獎得獎作品讓民眾閱讀，周末還有動漫大師講座、動漫文創市集、動漫偶像音樂肥皂箱及日本姐妹市鳥取特設舞台等活動。除了來賓，本次也在9月21、22、29日三天舉辦動漫文創市集，並邀請到柯南和鬼太郎現身台中國際動漫博覽會，舉辦合影見面會和有獎徵答活動。而官方也邀請到三位超級英雄系的 Cosplayer，在主展區與大家見面並合影念。還有動漫偶像音樂肥皂箱，邀請包括 Karei & ooo、失溫少女 SUYA、稲妻莉央 ft.Kinya、魔女っ子❦Kokoha、CHOco、yaki 等人上台熱力演出。新聞局指出，台中國際動漫博覽會活動全部免費，今開幕上午11時舉行「開幕快閃彩蛋活動」贈送限量早鳥禮之外，活動期間還有「記錄你的動漫時刻」活動，只要在活動現場拍攝照片或影片，上傳至個人社群網站，並標註「台中國際動漫博覽會」，即可到服務台索取1張摸彩券，有機會抽中高梨康治與田野麻美的親筆簽名。