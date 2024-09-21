徐巧芯大姑劉向婕認洗錢　切割杜秉澄：家暴分居、非正常夫妻關係

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國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫、劉女助理吳沂珊，涉嫌利用虛擬貨幣買賣方式，協助詐騙集團洗錢2700餘萬元皆遭起訴。台北地院開庭提訊在押的劉向婕，她承認洗錢罪及部分事實，否認參與組織犯罪與詐欺取財。今年7月移審時，劉向婕供稱只是協助丈夫把關、過濾虛幣買家的身分，無從過問資金的來源，丈夫亦表示並不知道資金來源是詐騙集團贓款，她們只是提供公司帳戶代為收款及付款，不過曾聽說客戶資金來自境外博弈款項。昨日上午開庭時，劉改口部分認罪，坦承洗錢罪，但不承認共同詐欺罪、參與犯罪組織罪，不曉得對方買幣的是詐騙贓款，被起訴後跟律師討論才了解博弈算犯罪所得，因此願意承認洗錢罪。她還說，曾被丈夫持利器恐嚇，夫妻倆早已分居，她曾申請過保護令，且她本人未曾向詐騙集團聯繫過，表示不清楚杜對外接洽的情形。律師亦主張，劉、杜婚姻確有糾紛，夫妻並不是正常夫妻關係，也非合作無間夥伴關係，2人吵架都透過通訊軟體，處於「事實上分居」狀態，杜曾持刀威脅劉，被劉聲請家暴保護令。下午接續開庭，法官提訊丈夫杜秉承，他已在7月移審庭時坦承犯罪，但自稱是被詐騙集團誘導、操控的小幣商，沒有施用詐術，錢都被別人拿走了。此外，上週也先後傳喚共犯吳沂珊、林于倫，其中吳沂珊當庭認罪，表示均是按照劉指示辦事，林于倫則表示因與劉有交情，才將公司帳戶借杜使用。由於劉向婕羈押期限將屆滿，法官將一併調查有無延押必要，辯護律師聲請至少解除禁見通信，以便補報公司稅捐，免得再被裁罰。檢方則認為，非常有必要延押，因劉替不認識的客戶洗錢，還辯稱不知是詐團贓款，若交保可能為賺錢而反覆實施，且有勾串滅證之虞。