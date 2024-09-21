台灣讀「3科系」常被誤會很有錢！薪水跌破眼鏡：橫著走夢想破滅

現在的學子，早已經是「選系不選校」，往往希望自己在讀大學之後，可以將自己科系所學運用在未來職場上，或是選擇台灣相對高薪的產業科系就讀。而就有網友發文討論「有沒有什麼科系一直被誤會很高薪有錢，但實際上沒有的？」貼文引起廣大迴響，不少人點名「法律系」、「獸醫系」以及「諮商系」，直言：「誤會真的很大」。
一名網友在社群平台「Dcard」貼文指出「想知道有沒有大學科系是台灣人普遍覺得很有錢、高薪，但實際上並沒有那麼賺錢的？有這種科系存在嗎？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「法律系絕對榜上有名，先不說大部分的法律系很多人考不上國考，考上之後也不一定能賺很多錢」、「法律系在台灣真的是業務性質.....競爭很大的，能力普通的話真的賺不到什麼錢」、「獸醫系真的要自己有本錢開店，不然沒什麼賺錢」、「諮商系才是吧，台灣心理學市場根本已經飽和，天花板5萬很頂了。」
最常被誤會讀法律系高薪有錢！職務類別給薪差很大
相對理工科的「電機系」工程類別，在文組當中「法律系」絕對是大多數人認定未來出路高薪的一個科系，但實際上法律系的出路相當廣，如果沒有具備一定的實力，出社會之後也會因為擔任的職務不同，給薪的級距非常大！尤其如果只是一般大學畢業的話，沒有繼續攻讀研究所，薪水的差距更是一大截。
按照法律系的未來出路，大多數分為考取證照擔任司法官、律師、參加各級國考或者擔任法務人員，像是擔任最常見的律師，受雇的起薪平均落在5萬5左右，有能力者隨著年資漸長；而國考競爭激烈，許多人一直考不上，只能去擔任法務人員的話，像是公司部門法務人員、法務助理等，年薪就從50萬至70萬不等，其實真的稱不上是高薪一族。
獸醫系、諮商系也是苦主！常被誤認高薪產業
除了「法律系」之外，跟醫學有關連的「獸醫系」也同樣是被誤會一族！根據104官網「薪資情報」專區中，如果是受雇的獸醫，資歷很淺的1年內，平均年薪約為41.6萬，即便年資提高到10年，平均年薪也只有73.6萬，因此許多人都認為獸醫系要賺錢，真的只有自己開業，不過許多人苦無資金。
另外則是「諮商系」，畢業後最常見的就是擔任「心理師」的工作，而根據104薪資情報統計，心理師在5至10年的資歷當中，平均薪資為66.8萬，相當於一個月大約是5萬2上下，確實跟網友所說的「天花板」價格不謀而合。只能說，薪水不是衡量一個科系的唯一指標，選擇科系之前，還是要看自己未來的生活目標以及取向才是最重要的囉！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「法律系絕對榜上有名，先不說大部分的法律系很多人考不上國考，考上之後也不一定能賺很多錢」、「法律系在台灣真的是業務性質.....競爭很大的，能力普通的話真的賺不到什麼錢」、「獸醫系真的要自己有本錢開店，不然沒什麼賺錢」、「諮商系才是吧，台灣心理學市場根本已經飽和，天花板5萬很頂了。」
最常被誤會讀法律系高薪有錢！職務類別給薪差很大
相對理工科的「電機系」工程類別，在文組當中「法律系」絕對是大多數人認定未來出路高薪的一個科系，但實際上法律系的出路相當廣，如果沒有具備一定的實力，出社會之後也會因為擔任的職務不同，給薪的級距非常大！尤其如果只是一般大學畢業的話，沒有繼續攻讀研究所，薪水的差距更是一大截。
按照法律系的未來出路，大多數分為考取證照擔任司法官、律師、參加各級國考或者擔任法務人員，像是擔任最常見的律師，受雇的起薪平均落在5萬5左右，有能力者隨著年資漸長；而國考競爭激烈，許多人一直考不上，只能去擔任法務人員的話，像是公司部門法務人員、法務助理等，年薪就從50萬至70萬不等，其實真的稱不上是高薪一族。
獸醫系、諮商系也是苦主！常被誤認高薪產業
除了「法律系」之外，跟醫學有關連的「獸醫系」也同樣是被誤會一族！根據104官網「薪資情報」專區中，如果是受雇的獸醫，資歷很淺的1年內，平均年薪約為41.6萬，即便年資提高到10年，平均年薪也只有73.6萬，因此許多人都認為獸醫系要賺錢，真的只有自己開業，不過許多人苦無資金。
另外則是「諮商系」，畢業後最常見的就是擔任「心理師」的工作，而根據104薪資情報統計，心理師在5至10年的資歷當中，平均薪資為66.8萬，相當於一個月大約是5萬2上下，確實跟網友所說的「天花板」價格不謀而合。只能說，薪水不是衡量一個科系的唯一指標，選擇科系之前，還是要看自己未來的生活目標以及取向才是最重要的囉！