民進黨為何要廢死？蔡英文8年只槍決2死囚　賴清德談死刑說法曝光

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37名死囚聲請的「死刑存廢釋憲案」，憲法法庭昨日做出合憲性解釋，但須限縮適用範圍。民進黨從1986年創黨後，黨綱就提到要廢死，釋憲結果出爐後，要判決死刑要通過8大關卡，讓死刑變得相當困難，即使死刑合憲，但實質上卻已廢死。根據民進黨黨綱，在自由人權的章節就提到，「尊重生命，嚴防冤獄，研議廢止死刑的可行性。」至於民進黨為什麼堅持要廢死？台北市議員侯漢廷年初曾分析，在黨外時期，政治犯被抓到了會被處死，所以民進黨才會主張要廢除死刑，才會有活路。2000年台灣首次政黨輪替，民進黨首度執政，當時的總統陳水扁8年任內曾槍決32人。2016年台灣再度政黨輪替，民進黨二度執政，但時任總統蔡英文8年任內僅執行兩次死刑。總統賴清德今年5月上任，他在去年總統大選辯論時說，台灣在2009年施行人權兩公約，是從前總統馬英九時代開始。賴清德指出，台灣執行死刑有縝密程序，很多人不希望廢死，理解大家心中不安，但希望問題回到源頭改善，最好的刑事政策是社會政策，必須承認有做不足地方，但希望能以地方、中央共同合作，讓社會力量好好參與討論。