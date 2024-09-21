陳喬恩蘭卡威辦海島婚！賴薇如曝伴手禮、趙小僑帶典典寶寶一起飛

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▲▼陳喬恩蘭卡威海島婚，賴薇如曝新人送貼心伴手禮。（圖／翻攝賴薇如IG）

▲趙小僑（右起）參加陳喬恩婚禮，帶女兒典典寶寶、老公劉亮佐一起飛蘭卡威。（圖／翻攝趙小僑IG）

45歲陳喬恩與小9歲馬來西亞富二代「Alan」曾偉昌在2022年登記結婚，這週要在定情地、馬來西亞蘭卡威的五星度假村舉行海島婚禮，邀請對象包括「七朵花」成員、夏于喬等好姐妹。賴薇如先抵達當地，曬出新人貼心準備的伴手禮、趙小僑則是今（21）日出發，帶老公劉亮佐、典典寶寶一起飛。賴薇如先飛抵蘭卡威，曬出飯店豪華大廳、餐廳的可口食物，也透露飯店到處都是陳喬恩最愛的太陽花，新人也貼心準備伴手禮，包括香氛、保養品等，以及寫給賓客們的「情詩」，情詩提到，新人在蘭卡威定情，希望和家人朋友分享愛的時刻。趙小僑則是今日出發，帶老公劉亮佐、典典寶寶一起飛，她開心發文：「準備起飛，知道我們要去哪嗎。」順便分享典典寶寶2歲2個月，坐飛機有自己的位子了。她滿心期待飛往當地，向好姐妹獻上真摯的祝福。陳喬恩和馬來西亞富二代「Alan」曾偉昌在戀愛實境節目《女兒們的戀愛》結緣，當時在節目上，兩人在蘭卡威定情，她就約定好如果1年後還在一起，就重返這浪漫之地，因為疫情沒成行，半年前，兩人在蘭卡威天空之橋打卡，當時陳喬恩笑說：「沒想到再回來這裡，我們已經結婚了。」預估同時為婚禮看場地、提前張羅。