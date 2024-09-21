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「瘋狗貝」Beverley轉戰以色列個性依舊？球隊主帥：他確實不好帶

記者陳品翔/綜合報導

▲防守悍將「瘋狗貝」Patrick Beverley正式離開NBA，並與以色列球隊特拉維夫哈普爾簽下2年合約，據傳年薪來到高達200萬美金（約新台幣6400萬元）。（圖／美聯社／達志影像）
▲防守悍將「瘋狗貝」Patrick Beverley正式離開NBA，並與以色列球隊特拉維夫哈普爾簽下2年合約，據傳年薪來到高達200萬美金（約新台幣6400萬元）。（圖／美聯社／達志影像）
防守悍將「瘋狗貝」Patrick Beverley，今年休賽季先是拒絕底特率活塞和休士頓火箭2支球隊的底薪報價，後續並選擇和以色列球隊特拉維夫哈普爾簽下2年合約，據傳年薪來到高達200萬美金（約新台幣6400萬元），Beverley也確定將離開NBA，前往海外打球。而Beverley來到以色列之後，狂妄的態度是否依舊，稍早他的主帥Stefanos Dedas對此則表示，「他確實不好帶。」

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Beverley新賽季轉戰以色列　主帥稱他確實不好帶

Patrick Beverley日前就已經抵達以色列，並向其新東家特拉維夫哈普爾報到，目前正在備戰例行賽，而球隊總教練Stefanos Dedas稍早受訪時則坦言，自己過去帶過不少有名氣的球員，他們確實不好帶，他同時也說：「Beverley確實不好帶，他有一些過去打NBA時的習慣，我每天都在和他交談，他會跟我說『你就指導我，你可以罵我』。」

Stefanos Dedas也表示，自己後續必須幫助Patrick Beverley，去調整對於季前熱身賽的心態，「這在NBA並不重要，但在這裡它很重要。球隊需要贏球，你必須證明自己能夠打出好表現，同時確保球隊陣容是好的。

Beverley經驗豐富　曾在各國聯賽有出賽紀錄

現年36歲的Patrick Beverley，一共擁有12年NBA經歷，他在2012~13賽季來到NBA之前，曾效力過烏克蘭、希臘、俄羅斯等各國聯賽，2013年他和休士頓火箭簽下合約，開啟NBA生涯，當時也是華裔球星林書豪的隊友。

而也有許多球迷對於Patrick Beverley前往以色列打球的選擇，感到不解與疑惑，對此Beverley則說：「如果有人花大錢請你打球你就去，我可不想到了10月，還在家裡發自己的訓練影片。

至於Beverley的新東家特拉維夫哈普爾，是總部位於以色列特拉維夫的職業籃球俱樂部，成立於1935年，曾參加過以色列籃球超級聯賽和歐洲杯籃球賽，是以色列籃球史上最成功的球隊，目前擁有5座全國冠軍。

▲Patrick Beverley新賽季轉戰以色列職籃，效力於特拉維夫夏普爾籃球俱樂部，轉戰海外首戰則是表現很一般，僅得到3分，還發生4次失誤，得分甚至比失誤還多。（圖／翻攝自Hapoel Tel Aviv BC X）
▲Patrick Beverley新賽季轉戰以色列職籃，效力於特拉維夫夏普爾籃球俱樂部，轉戰海外首戰他的表現則是很一般，僅得到3分，還發生4次失誤，失誤甚至比得分還多。（圖／翻攝自Hapoel Tel Aviv BC X）

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