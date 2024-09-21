「瘋狗貝」Beverley轉戰以色列個性依舊？球隊主帥：他確實不好帶

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▲Patrick Beverley新賽季轉戰以色列職籃，效力於特拉維夫夏普爾籃球俱樂部，轉戰海外首戰他的表現則是很一般，僅得到3分，還發生4次失誤，失誤甚至比得分還多。（圖／翻攝自Hapoel Tel Aviv BC X）

防守悍將「瘋狗貝」Patrick Beverley，今年休賽季先是拒絕底特率活塞和休士頓火箭2支球隊的底薪報價，後續並選擇和以色列球隊特拉維夫哈普爾簽下2年合約，據傳年薪來到高達200萬美金（約新台幣6400萬元），Beverley也確定將離開NBA，前往海外打球。Patrick Beverley日前就已經抵達以色列，並向其新東家特拉維夫哈普爾報到，目前正在備戰例行賽，而球隊總教練Stefanos Dedas稍早受訪時則坦言，自己過去帶過不少有名氣的球員，他們確實不好帶，他同時也說：「，我每天都在和他交談，他會跟我說『你就指導我，你可以罵我』。」Stefanos Dedas也表示，自己後續必須幫助Patrick Beverley，去調整對於季前熱身賽的心態，「這在NBA並不重要，但在這裡它很重要。現年36歲的Patrick Beverley，一共擁有12年NBA經歷，他在2012~13賽季來到NBA之前，曾效力過烏克蘭、希臘、俄羅斯等各國聯賽，2013年他和休士頓火箭簽下合約，開啟NBA生涯，當時也是華裔球星林書豪的隊友。而也有許多球迷對於Patrick Beverley前往以色列打球的選擇，感到不解與疑惑，對此Beverley則說：「如果有人花大錢請你打球你就去，至於Beverley的新東家特拉維夫哈普爾，是總部位於以色列特拉維夫的職業籃球俱樂部，成立於1935年，曾參加過以色列籃球超級聯賽和歐洲杯籃球賽，