熱帶低壓緊貼台灣！鄭明典：恐有意外強對流出現　連3天雷雨轟炸

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▲TD-19的中心已經很快的來到台灣東北方海面，右邊還有另一個環流中心存在。（圖／取自「天氣職人-吳聖宇」）

▲今（21）日熱帶性低氣壓外圍雲系及低壓帶影響，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署提供）

熱帶性低氣壓TD19於昨（18）日形成，不過前中央氣象局長鄭明典曬出衛星雲圖，只見有兩個旋轉中心出現，其中一個緊貼北台灣，鄭明典提醒，熱帶性低氣壓強度不高，但是熱低受地形影響，可能會有意外的強對流出現。今起至23日受到低壓帶影響，各地易有短延時強降雨，尤其週六晚至週日雨勢最明顯，北海岸及南臺灣有局部豪雨發生的機率。鄭明典於臉書貼出衛星雲圖表示「有兩個旋轉中心！哪個才是正牌的第19號熱帶性低氣壓？昨天追的是靠近台灣的這一個，但原本的預測路徑沒靠得這麼近，可能是模式把兩個旋轉中心當成一個了！」提醒民眾「這個熱低強度不高，但是熱低受地形影響，可能會有意外的強對流出現，還是要很小心！」氣象專家吳聖宇也在「天氣職人-吳聖宇」表示，從清晨的可見光雲圖來看，TD-19的中心已經很快的來到台灣東北方海面，右邊還有另一個環流中心存在，不過如果照先前的路徑推估，台灣東北方這一個應該是氣象署認定的TD-19。接下來今天白天它會進入台灣北方海面，然後遇上今天下午逐漸南下的大陸高壓前緣東北風，接著就會減弱，並且逐漸轉化為南北風交匯的狹長低壓帶中的一部分，大致上跟昨天預估的差不多，沒有進一步發展為颱風的機會。雖然TD-19發展不起來，但是隨著它來到台灣以北，跟著它移動的西南季風強風軸水氣也會逐漸西移，最後合併到位於廣東沿岸的季風低壓環流內，對台灣來說，這股水氣的影響才是真的要注意的地方。中央氣象署也提醒，今（21）日熱帶性低氣壓外圍雲系及低壓帶影響，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，臺灣西半部、東北部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲轉局部短暫陣雨或雷雨。今晚起至明（22）日受到低壓帶影響，易有短延時強降雨，尤其基隆北海岸、臺灣北部、南部、東南部地區及金門有陣雨或雷雨並有局部豪雨發生的機率，其他地區及澎湖、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨並有局部大雨發生的機率。