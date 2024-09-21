陳喬恩嫁馬來西亞富二代！婚禮前喜收30萬大禮　開箱Gucci包嗨翻

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▲陳喬恩婚禮前精品品牌方也送來好禮，包含3個奢華包包及一雙白色運動鞋，總價粗估破30萬元。（圖／陳喬恩IG）

▲陳喬恩舉行婚禮前一週還先到日本度假，全身上下也都是精品。（圖／陳喬恩IG）

▲陳喬恩不只包辦賓客住宿、機票，還送上珍貴好禮。（圖／賴薇如IG）

▲陳喬恩婚禮伴手禮還刻上她和老公的名字放閃。（圖／陳喬恩IG）

45歲女星陳喬恩和小9歲的富二代馬來西亞藝術家曾偉昌（Alan）在2022年登記結婚，明（22）日將在馬來西亞蘭卡威補辦「海島世紀婚宴」，兩人已經抵達飯店做準備。在婚禮開始前，陳喬恩也收到各方寄來的大禮，包含Gucci肩背包、Roger Vivier白色運動鞋、包包等精品，總價值超過30萬元，讓陳喬恩開箱也是又驚又喜，開心直呼：「細節太美了，好喜歡」。陳喬恩昨（20）日在IG限時動態上，一連分享多張收到的禮物照片，首先是精品大牌Gucci的Aphrodite小型新月形肩背袋，定價7萬200元，陳喬恩開箱後相當驚喜，直呼：「忽然收到一個包」，覺得非常感謝。接著還有法國頂級鞋履品牌Roger Vivier送來的禮物，包含鑲滿水鑽花朵的晚宴包，讓陳喬恩讚嘆：「細節太美了，好喜歡，藝術品般的晚宴包」，還有一款鑲鑽的竹編包包也深得陳喬恩的心，她笑說：「一直想買一個竹籃包適合熱帶島嶼，竟然就收到了禮物啦」，最後再加上Roger Vivier約3萬元的白色厚底運動鞋，總共4樣禮物金額就破30萬元。陳喬恩婚禮開始前，她邀請的賓客也陸續在今日抵達當地飯店，只見「七朵花」好姊妹賴薇如就拍下陳喬恩在房間準備的驚喜，高級婚禮伴手禮包含香氛、保養品，及印著陳喬恩與Alan名字的口紅等，還有浪漫的向日葵和夫妻二人寫給賓客的「告白信」，婚禮準備得相當用心。陳喬恩好友趙小僑日前受訪時也透露，這場世紀婚禮賓客的住宿及機票等等，都是陳喬恩夫妻買單，不僅讓大家住五星酒店，還設計電子表單詢問出席賓客的需求，希望帶給大家賓至如歸的享受。據傳伴娘團除了「七朵花」趙小僑、賴薇如外，還包含昔日成員邱麒霏（饅頭）、屈旻潔（小潔），伴郎則是明道、鄭元暢，婚禮主持人為中國男星陳正飛，受邀出席名單都相當大牌。