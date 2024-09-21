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死刑合憲但需限縮範圍　游盈隆：朝徹底廢死邁進一步

記者余祥／台北報導

▲憲法法庭死刑釋憲案20日宣判，死刑合憲但須限縮適用範圍。（圖／朱永強攝，2024.09.20）
▲憲法法庭死刑釋憲案20日宣判，死刑合憲但須限縮適用範圍。（圖／朱永強攝，2024.09.20）
針對37名死囚聲請死刑釋憲，憲法法庭20日宣判，認為死刑合憲，但限縮適用範圍。台灣民意基金會董事長游盈隆發文表示，這是一個有智慧的釋憲，朝徹底癈除死刑的目標邁進一步。

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憲法法庭針對死刑是否違憲，做出「合憲，但須採更嚴格標準」的判決。判處死刑得經過各級法院合議庭法官「一致決」；另外被告犯罪時若有精神障礙，也不得判死：另外若不是犯「最嚴重之罪」遭判死刑，可請檢察總長提出非常上訴，種種條件讓外界解讀是「限縮」判死。

游盈隆表示，這是一個有智慧的釋憲，透露出大法官的苦心孤詣，一方面朝徹底癈除死刑的目標邁進一步，另一方面也顧及廣大社會人心之所欲。這個判決避免讓台灣陷入價值觀嚴重對立的零合遊戲，將一場可能的社會動盪化解於無形，同時指引台灣社會的發展方向，兼顧人權與人心。

游盈隆說，這個判決當然不是每一個人都舉雙手贊成，但卻可能是目前社會的最大公約數，可以說是一個「雙贏的情境」。朝野政黨和社會各界都大大地鬆了一口氣，顯然多數大法官還是有接地氣的。

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