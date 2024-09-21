大谷翔平50轟紀念球價值突歸零？記者揭球團話術球迷：天大的笑話

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▲大谷翔平日前達成單季50轟50盜的歷史成就，其第50轟的紀錄球，外媒估計價值100萬美元，已經被球迷撿走。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平第50轟的紀錄球被球迷撿走，並沒有還給道奇球團，在地記者也揭露球團交涉內幕。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平50轟紀念棒球價值會歸零？美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍好手大谷翔平，20日在對戰邁阿密馬林魚隊時創造紀錄，轟出本季第50支全壘打，也在該場比賽創下史無前例的單季「50轟50盜」，原本在賽前，外媒就預估大谷翔平50轟的紀錄球一定身價非凡，至少值100萬美元（約3194萬台幣），綜合外媒報導，，隨即男子也被大批安全人員帶離，道奇球團也立刻與男子協商，但提案都遭到男子拒絕，隨後大谷翔平結束比賽也被問到：「是否有跟接到自己50轟紀錄球的球迷見面？」大谷翔平也否認表示：「比賽中沒特別注意飛去哪，擊球瞬間我就覺得會飛出去，所以先朝休息室看。」隨著事件引發熱度討論，對此，《邁阿密先鋒報》記者克雷格‧米什就發文表示：克雷格‧米什解釋「很多球迷在場邊接到有價值得紀念球後，都會被球團人員聯繫，至於球團為何要這樣說，克雷格‧米什也直言，當時一度傳出有人開價300萬美元要買，但撿到球的球迷拒絕，最後交由拍賣後剩下150萬美元。只能說，無論大谷翔平50轟紀錄球最後落在誰手裡、又以多少錢出售，這都不會影響到大谷現在在棒球界的地位。