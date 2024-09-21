大谷翔平50轟紀念球價值突歸零？記者揭球團話術球迷：天大的笑話

大谷翔平50轟紀念棒球價值會歸零？美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍好手大谷翔平，20日在對戰邁阿密馬林魚隊時創造紀錄，轟出本季第50支全壘打，也在該場比賽創下史無前例的單季「50轟50盜」，原本在賽前，外媒就預估大谷翔平50轟的紀錄球一定身價非凡，至少值100萬美元（約3194萬台幣），結果隨後被球迷撿走，也不願給道奇隊球團。對此，有當地記者出面爆料內幕表示「球迷如果接到紀念球的交涉內幕。」
大谷翔平50轟紀念球被球迷接到！道奇球團拿不回來
綜合外媒報導，大谷翔平的單季第50轟飛到左外野看台上，經過一番爭搶之後，由一名男性球迷拿到，隨即男子也被大批安全人員帶離，道奇球團也立刻與男子協商，但提案都遭到男子拒絕，《邁阿密先鋒報》記者克雷格‧米什（Craig Mish）也指出，「大谷的紀念球沒有被還給球團，球迷就這樣帶走它。」
隨後大谷翔平結束比賽也被問到：「是否有跟接到自己50轟紀錄球的球迷見面？」大谷翔平也否認表示：「比賽中沒特別注意飛去哪，擊球瞬間我就覺得會飛出去，所以先朝休息室看。」目前仍無法確定該球迷是想留著收藏，還是交由拍賣公司競標，唯一能確定的是，道奇球團拿不回這歷史性的一顆紀念球。
大谷翔平50轟紀念球價值歸零？在地記者爆球團交涉內幕
隨著事件引發熱度討論，有其他球迷認為，這位幸運兒接到球之後應該留在球場，不然恐怕不被官方認證，而導致紀錄球「沒有任何價值」。對此，《邁阿密先鋒報》記者克雷格‧米什就發文表示：「大谷自己有提到，裁判在他上場打擊前有更換特殊球，因此第三方如果想根據特殊球以及比賽畫面記錄，去驗證這顆球的真實性其實沒有問題的。」
克雷格‧米什解釋「很多球迷在場邊接到有價值得紀念球後，都會被球團人員聯繫，球團都會表示，除非把這顆球還給球團，否則這顆球就不會得到驗證，而沒有驗證的紀念球就一文不值」這樣的說法讓克雷格‧米什也很不能接受痛斥：「這真是個天大的笑話！」
至於球團為何要這樣說，克雷格‧米什也直言「只是因為他們無法持有這些紀念球並且拿來賣，相信我，如果球迷把紀錄球扔回球場，它就會被貼上貼紙，並且在45分鐘內放在球團自己的官網上出售。」
大谷翔平這顆50轟的紀錄球，現在相傳價值100萬美元，如果以當下的價值來看，目前應該可以排在第三名的位置，排在他前面的是2022年洋基賈吉（Aaron Judge）破美聯紀錄62轟的150萬美元，當時一度傳出有人開價300萬美元要買，但撿到球的球迷拒絕，最後交由拍賣後剩下150萬美元。
而史上最貴的全壘打球則是1998年馬奎爾（Mark McGwire）的70轟紀錄球，當時拍賣總價飆到300萬美元，但馬奎爾後來爆出使用禁藥，讓其紀念球價值暴跌，僅剩30至60萬美元不等。只能說，無論大谷翔平50轟紀錄球最後落在誰手裡、又以多少錢出售，這都不會影響到大谷現在在棒球界的地位。
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綜合外媒報導，大谷翔平的單季第50轟飛到左外野看台上，經過一番爭搶之後，由一名男性球迷拿到，隨即男子也被大批安全人員帶離，道奇球團也立刻與男子協商，但提案都遭到男子拒絕，《邁阿密先鋒報》記者克雷格‧米什（Craig Mish）也指出，「大谷的紀念球沒有被還給球團，球迷就這樣帶走它。」
隨後大谷翔平結束比賽也被問到：「是否有跟接到自己50轟紀錄球的球迷見面？」大谷翔平也否認表示：「比賽中沒特別注意飛去哪，擊球瞬間我就覺得會飛出去，所以先朝休息室看。」目前仍無法確定該球迷是想留著收藏，還是交由拍賣公司競標，唯一能確定的是，道奇球團拿不回這歷史性的一顆紀念球。
大谷翔平50轟紀念球價值歸零？在地記者爆球團交涉內幕
隨著事件引發熱度討論，有其他球迷認為，這位幸運兒接到球之後應該留在球場，不然恐怕不被官方認證，而導致紀錄球「沒有任何價值」。對此，《邁阿密先鋒報》記者克雷格‧米什就發文表示：「大谷自己有提到，裁判在他上場打擊前有更換特殊球，因此第三方如果想根據特殊球以及比賽畫面記錄，去驗證這顆球的真實性其實沒有問題的。」
克雷格‧米什解釋「很多球迷在場邊接到有價值得紀念球後，都會被球團人員聯繫，球團都會表示，除非把這顆球還給球團，否則這顆球就不會得到驗證，而沒有驗證的紀念球就一文不值」這樣的說法讓克雷格‧米什也很不能接受痛斥：「這真是個天大的笑話！」
至於球團為何要這樣說，克雷格‧米什也直言「只是因為他們無法持有這些紀念球並且拿來賣，相信我，如果球迷把紀錄球扔回球場，它就會被貼上貼紙，並且在45分鐘內放在球團自己的官網上出售。」
大谷翔平50轟紀錄球身價高！歷史紀錄一次看
大谷翔平這顆50轟的紀錄球，現在相傳價值100萬美元，如果以當下的價值來看，目前應該可以排在第三名的位置，排在他前面的是2022年洋基賈吉（Aaron Judge）破美聯紀錄62轟的150萬美元，當時一度傳出有人開價300萬美元要買，但撿到球的球迷拒絕，最後交由拍賣後剩下150萬美元。
而史上最貴的全壘打球則是1998年馬奎爾（Mark McGwire）的70轟紀錄球，當時拍賣總價飆到300萬美元，但馬奎爾後來爆出使用禁藥，讓其紀念球價值暴跌，僅剩30至60萬美元不等。只能說，無論大谷翔平50轟紀錄球最後落在誰手裡、又以多少錢出售，這都不會影響到大谷現在在棒球界的地位。