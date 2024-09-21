大谷翔平寫「51轟51盜」壯舉！受到英雄式歡呼　全場高喊「MVP」

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洛杉磯道奇隊今（21）日回到主場迎戰科羅拉多洛磯隊，日籍好手大谷翔平以「第一棒、指定打擊」身份先發出賽。大谷在達成史無前例的「51轟51盜」後，首局首打席受到全場球迷的英雄式歡呼，觀眾紛紛起立鼓掌，大谷也將繼續朝「55轟55盜」里程碑邁進。大谷翔平在首局第一打席前，球場的大螢幕播放大谷本季全壘打與盜壘精華影片。觀眾全體起立，響起震耳欲聾的掌聲與歡呼聲。當球場播報員喊出大谷的名字時，他暫時離開了打擊區，脫下頭盔，向觀眾的歡呼致意；隊友們也紛紛站起來鼓掌，整個球場回蕩著「MVP！MVP！」呼喊聲。大谷翔平在前一天（20日）客場對陣邁阿密馬林魚隊，大谷以三響砲、6安打、10打點成功達成前所未有的「50轟50盜」偉業，隨後又將紀錄更新為「51轟51盜」。此戰，雖然大谷翔平首打席面對洛磯左投Kyle Freeland遭到三振，但主場的球迷依然熱情地迎接這位超級明星的登場，目前道奇隊還剩餘8場比賽，如果大谷繼續保持火熱的打擊狀態，是有機會達成「55轟55盜」里程碑。