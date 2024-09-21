高雄機車停騎樓遭拖吊　高市交大提醒這些商圈有例外

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▲五大商圈(高雄火車站、新堀江、瑞豐夜市、十全、三多)之騎樓，仍禁止停放，實施範圍以現場告示牌面為準，請民眾應遵守現場標誌指示，以免違規受罰。（圖／高市警交大提供）

高市警交通大隊與市府委外民營拖吊車，於瑞豐夜市商圈周遭取締違規停車，將南屏路某超商騎樓所停放之9輛機車拖吊引發網友們熱議，對此，高市警交大今(21)日表示，市府雖有條件開放騎樓地停放機車，但考量商圈或大樓使用特性，如高雄火車站等五大商圈之騎樓，仍禁止停放，實施範圍以現場告示牌面為準，請民眾應遵守現場標誌指示，以免違規受罰。高市警交通大隊於19日20時12分巡查至鼓山區南屏路534號（現場設有瑞豐夜市商圈人行道、騎樓禁止停車違者拖吊標誌）發現現場有9輛機車，違規停放於騎樓，員警採證照相後，分別依道路交通管理處罰條例第56條1項1款規定製單舉發（可處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰），並執行拖吊移置保管任務。高雄市警局交通大隊呼籲，市府雖有條件開放騎樓地停放機車，但考量商圈或大樓使用特性，例如五大商圈(高雄火車站、新堀江、瑞豐夜市、十全、三多)之騎樓，仍禁止停放，實施範圍以現場告示牌面為準，請民眾應遵守現場標誌指示，以免違規受罰。