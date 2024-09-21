轟黃珊珊帶領全黨瞎挺京華城弊案！吳靜怡預言：民眾黨從此再見

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案遭羈押禁見，時事評論員吳靜怡今（21）日指出，儘管民眾黨立委黃珊珊遭到停權，卻帶領著全民眾黨盲挺京華城弊案，這不僅會讓中間選民開始慢慢離開挺貪污、挺財團的民眾黨，民眾黨也會從此再見。吳靜怡說，民眾黨在高雄的造勢場實際人數不到千人，但台上主持人則用線上線下加起來五萬人的說法獲得一波高潮歡呼，民眾黨的組織樣態分析起來，中間選民、知識份子、年輕人從民調已經發現開始解構，從實際動員的族群來看，簡直形同潰散，總統大選時利用藍白分裂、討厭侯友宜的間隙，出現的「挺柯韓粉」已經先退散，民眾黨開始走向後柯文哲時代。吳靜怡指出，黃珊珊停權後的崛起，正帶領著民眾黨全黨盲挺京華城，造就時代力量順勢脫殼，所有民調都顯示時代力量逐漸墊步往第三勢力前進，中間選民正式開始慢慢離開挺貪污的民眾黨。吳靜怡直言，沒有柯文哲政治光環的民眾黨，剩下的就是錢，偏偏掌握多數預算且主導議題的還是一群台北文宣部的黨公職，黨中央不具任何讓組織發展的氣力，只要藍、綠不出錯，白幾乎就淡出了；她強調，「一個政黨，選擇挺財團，從所未見，也會從此再見。