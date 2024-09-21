聯準會正式開啟降息週期！鮑爾說了什麼？專家怎麼看

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美國聯準會本週宣布降息2碼，正式開啟降息週期，未來貨幣政策仍取決於經濟數據走勢，不過聯準會也提到，年底尚有2碼降息空間。投資方面，專家仍看好科技股長線展望。美國聯準會表示，考量通膨上行風險減弱，勞動市場下行風險上升，決議降息2碼，將聯邦基金利率目標調降至4.75至5.00%，此為自2023年7月以來，在政策利率連續8次維持在5.25至5.5%後，首度降息，結束自1980年代以來最激進的升息循環。聯準會的會後聲明表示，對於通膨率可持續靠近2%有更大的信心，且委員堅決致力於支持充分就業並讓通膨率回歸2%的目標。隨著美國就業市場下行風險升溫，聯準會將就業成長溫和增加的看法，調整為就業成長放緩，顯示勞動市場降溫風險提升。在今年的經濟成長預估方面，中位數由2.1%下調至2%，明年則維持在2%，長期水準持平在1.8%不變。聯準會指出，年底尚有2碼降息空間，也就是說在接下來11月、12月的2次會議上，有可能各降息1碼，推估2025年降息4碼，2026年降2碼，長期利率水準自2.8%調升至2.9%，且中性利率可能會比疫情前高很多。聯準會主席鮑爾提到，此次降息2碼並非代表未來的降息步調，之後的貨幣政策仍取決於經濟數據走勢，另外，聯準會並未考慮停止縮減資產負債表，在銀行準備金保持穩定的情況下，可以同時縮表並降息。富達投資表示，整體而言，美國經濟軟著陸為基本情境，預估在聯準會寬鬆的金融條件應不至於出現衰退風險。然而，由於政治不確定性風險增加和富達領先指標放緩，加上負面季節性因素出現，目前正開始找尋更理想的風險報酬機會，因此，給予股票「中性」投資評等，對於信用債維持「中性」投資評等。鑒於中東、俄烏衝突有升級的跡象，且進入11月美國大選進入白熱化階段，投資策略建議以全球優質股息策略，搭配全球優質債券做為主要核心資產配置，以對抗市場波動，並看好科技股長線展望。