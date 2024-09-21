北檢追北士科案！約談6承辦公務員　查柯文哲有無圖利新光人壽

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繼京華城案後，檢廉針對北投士林科技園區案進行偵查，北檢先是在8月底發動首波約談，包含前北市產發局長林崇傑、前北市地政局長張治祥、時任某壽險公司林姓經理3名證人後，昨（20）日再度約談6名當時承辦該案的市府公務員，釐清招商過程是否涉及圖利新光人壽。前台北市長柯文哲於任內將北市科T17、T18地上權，給前民眾黨立委吳欣盈家族企業的新光人壽，更拍板免提投資計畫，引發多名議員質疑為何免投資計畫書、為何3塊基地分開招標及權利金過低等。北市議會今年4月組成專案小組調查，表示北士科在2度流標後，市府抱持著趕快標出去的心態，一再放寬招標條件，其中新光人壽標得的T17、T18地段免附投資計畫書，涉有行政缺失。北檢5月接獲民眾告發，分案偵辦北士科案，案由為貪污治罪條例，將柯文哲列為被告，並於8月底針對該案展開偵查行動，先是以證人身份約談3名證人，昨日再約談6名當時承辦該案的市府公務員作證，釐清招商過程，訊後全數請回。