憲法法庭釋憲「死刑有條件合憲」　王婉諭：理解廢死但無法支持

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▲針對憲法法庭死刑釋憲宣判，時代力量黨主席王婉諭臉書發文。（圖／翻攝自王婉諭臉書）

「最老死囚」王信福為首的37名死囚，以死刑違反《憲法》生存權、平等權與比例原則，向憲法法庭聲請釋憲，憲法法庭4月23日言詞辯論終結，憲法法庭昨日下午宣判刑法以死刑為最重本刑部分，僅適用犯罪情節屬最嚴重，且刑事程序符合憲法最嚴密正當法律程序要求的情形合憲。時代力量黨主席王婉諭表示，能理解廢死的價值，但她無法支持，若台灣未來能有精神疾病分級分流、設置司法精神病院等措施，具備訴請極刑之外的選擇，或許她會支持廢死。經歷2016年小燈泡事件的王婉諭昨日深夜透過臉書發表4000多字長文，談及廢死與死刑的想法。王婉諭表示，在小燈泡離開之前，她理解廢死，但無法支持廢死，但事發之後，她也不支持死刑，因為就算行兇者死亡，也無法還她孩子生命，再給她100次機會，都不會願意去交換這兩個生命，因為這是對小燈泡生命的羞辱，這兩者的生命，當然不等值。王婉諭指出，從小燈泡事件至今8年，她被問過無數次對於死刑的看法，這8年她也漸漸清楚自己要的正義是什麼，她不能代表所有的被害者家屬，但對她來說，真正的救贖，或許是參與公共事務。王婉諭表示，國家給不了她的正義與安慰，她能透過這些公共事務的參與，繼續感受小燈泡用某種形式陪伴在身邊，讓自己能夠好好的活下去，也因此她積極推動精神衛生法、被害人權益保障法修法。針對死刑存廢，王婉諭表示，死刑長年在台灣有非常高的支持度，其背後的影響因素非常的複雜，幾乎每個人支持的理由都不一樣，死刑也是台灣社會的情緒出口，選擇死刑作為安全感寄託，或許就成了唯一的選擇。王婉諭提到，國家的責任，就是去設法解決這種不安全感的根源，一步步縫合社會裂痕；在她的司法審判過程中，被告在多次精神鑑定中都認定沒有復原的可能，尤其家庭與社會因素的條件，更是相當的不利，因此，即便她是長期關注精神衛生議題的倡議者，仍沒有信心有網絡能夠接住它。王婉諭表示，如果未來台灣，能夠真正在精神疾病上落實分級分流，設置非監所樣態的司法精神病院，給予犯罪者穩定的醫療協助與公權力的戒護，或許等到這一天的到來，她才能相信國家讓她有訴請極刑之外的選擇，或許那會是她支持廢死的那一天。