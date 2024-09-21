馬斯克說中！韓國射擊女將金藝智奧運爆紅　拍電影演殺手畫面曝光

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▲南韓射擊女將金藝智「殺手級」表現成為話題，巴黎奧運後她人氣急速飆漲。（圖／Women Posting W's X）

▲金藝智（左）在電影中合作印度女星（右），兩人飾演殺手二人組。（圖／@k_yeji92 IG）

南韓射擊女國手金藝智今年在巴黎奧運參賽大出風頭，不僅拿下銀牌，更因為酷帥形象掀起關注。就連特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）都曾轉發金藝智比賽的冷臉照片，笑說：「她應該去拍動作片，根本不用演。」而如今馬斯克預言成真，金藝智真的要客串電影了，據了解她將飾演女殺手，短短15秒預告片曝光也掀起熱議。32歲的射擊選手金藝智（김예지）今年在巴黎奧運賽上爆紅，她比賽時表情冷酷，反戴鴨舌帽、手插口袋的臭臉帥樣，在奪牌後火速掀起全球討論。不少人形容她像是真正的女殺手，氣質很不一般，就連馬斯克都轉發金藝智的照片，讚她很適合去拍動作片，更開玩笑說「根本不需要演」。而金藝智在比賽後名氣持續增長，就有經紀公司找上門和她簽約，金藝智不僅拍時裝照、接代言，現在也被馬斯克說中，將客串電影飾演一名女殺手。該片為全球電影計劃《亞洲》（Asia）的衍生短片系列《Crush》，金藝智將和另一名印度人氣新星女演員安努舒卡森（Anushka Sen）合作，搭檔成「殺手二人組」。對於這次的拍攝，不少人都相當看好，但也有粉絲擔心金藝智失去初衷，不當運動員改當藝人。對此金藝智表示，參與拍攝的目的之一也是想推廣射擊運動，「這難道不是我作為射擊女王開展現的無限可能性嗎？」她也希望作品公開後能成為帶給全球粉絲的「大禮物」，對自己還是保有高度自信。而首爾娛樂公司Asia Lab也曝光金藝智和安努舒卡森的15秒預告片，只見金藝智短髮俐落往後梳，指導安努舒卡森怎麼開槍，還露出冷笑，讓不少粉絲超期待成品出爐。