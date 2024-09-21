死刑有條件合憲！高大成喊話廢死聯盟：你們有經歷至親被殺害嗎？

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37名死囚聲請死刑存廢釋憲案，憲法法庭20日做出合憲性解釋，但須限縮適用範圍。從事法醫工作長達40年的高大成直言無法接受，表達堅決不贊成廢死，也不認同憲法法庭不能判唯一死刑的解釋，而他也向廢死聯盟喊話：「你們有經歷至親被殺害嗎？」中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成表示，他從事法醫工作40年，判死刑改判出獄後再犯機率非常高，也讓社會動蕩不安，加上憲法本來就有死刑，要就直接廢除死刑，直接講明不能判死刑就好，判死刑不執行的意義何在？高大成也舉精神障礙為例，他認為精神鑑定就像測謊，測謊都可以假裝過關，精神鑑定也有可能騙過精神科醫師，醫師如何確定是百分之百有精神病，若精神病能逃死，這跟酒駕肇事撞死人，說是因為喝了酒才撞死人有不同嗎？高大成主張，針對窮凶惡極犯罪者，只要罪犯坦承犯罪，並確認其行為應判死刑，且應執行；但對於無法確認為其所為或仍有疑慮者，為免造成冤獄，當然不要執行死刑。最後，他也向廢死聯盟喊話「你們有經歷至親被殺害嗎？」，認為廢死這番話由他們來說並不適合，如有切身之痛再來贊成廢死。