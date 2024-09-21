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周思齊引退先發打一棒DH！誠泰Cobras應援團復刻「殺殺」加油歌

記者吳政紘/台北報導

▲中信兄弟老將周思齊將於9月21日、22日在大巨蛋舉辦引退儀式，誠泰Cobras應援團也復刻加油曲。（圖／記者林柏年攝）
▲中信兄弟老將周思齊將於9月21日、22日在大巨蛋舉辦引退儀式，誠泰Cobras應援團也復刻加油曲。（圖／記者林柏年攝）
周思齊引退賽先發打一棒指定打擊（DH)！中職中信兄弟今（21）日在台北大巨蛋交手味全龍隊，42歲老將周思齊也將在比賽後引退，現場也將有五月天賽後演唱，為周思齊致敬，不過周思齊生涯起點是從誠泰Cobras開啟，今天「一日限定」誠泰Cobras的應援歌跟應援大旗也都現身，這是誠泰銀行當初花了1500萬台幣請日本設計，連商品等相關衣服都是從日本空運來台，堪稱是中職最經典設計。而周思齊的「牛仔好忙」應援曲以及「殺殺歌」也將登場。

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周思齊應援歌變化　球迷沒有忘記

周思齊的應援歌經過三種時期的變化，從誠泰Cobras時期的周杰倫暢銷金曲「牛仔好忙」開始，再到兄弟象時期的歌曲，以及到現在中信兄弟的「天下無敵周思齊」歌曲、「殺殺歌」等。誠泰Cobras的應援團橘色以及黑色的球衣，也將在周思齊引退賽右外野現身。

此外，周思齊也邀請大胖「鄭景益」、雙毒牙打線「黃高俊」及「楊睿智」、誠泰三本柱「許竹見」、快槍俠「張賢智」以及「天天進」李明進選手等到場，還有「山豬」林鴻遠，以及「吉娃娃」黃睿智等，都讓球迷十分懷念。

周思齊今天引退賽應援，將有「特別版」，除了請來林致光董事長開球外，「誠泰三本柱」的林恩宇、許竹見也都會到場見證周思齊「最後一舞」。

▲許竹見、李明進等球員，參加周思齊引退儀式活動。（圖／吳政紘攝）
▲許竹見、李明進等球員，參加周思齊引退儀式活動。（圖／吳政紘攝）
▲ 中信兄弟周思齊，在中職明星賽的最後一舞，首打席特別穿上過去效力誠泰Cobras的球衣，堪稱時代的眼淚。（圖／林柏年攝）
▲ 中信兄弟周思齊，在中職明星賽的最後一舞，首打席特別穿上過去效力誠泰Cobras的球衣，堪稱時代的眼淚。（圖／林柏年攝）

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