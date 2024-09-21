周思齊引退先發打一棒DH！誠泰Cobras應援團復刻「殺殺」加油歌

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▲許竹見、李明進等球員，參加周思齊引退儀式活動。（圖／吳政紘攝）

▲ 中信兄弟周思齊，在中職明星賽的最後一舞，首打席特別穿上過去效力誠泰Cobras的球衣，堪稱時代的眼淚。（圖／林柏年攝）

周思齊引退賽先發打一棒指定打擊（DH)！中職中信兄弟今（21）日在台北大巨蛋交手味全龍隊，此外，周思齊也邀請大胖「鄭景益」、雙毒牙打線「黃高俊」及「楊睿智」、誠泰三本柱「許竹見」、快槍俠「張賢智」以及「天天進」李明進選手等到場，還有「山豬」林鴻遠，以及「吉娃娃」黃睿智等，都讓球迷十分懷念。周思齊今天引退賽應援，將有「特別版」，除了請來林致光董事長開球外，「誠泰三本柱」的林恩宇、許竹見也都會到場見證周思齊「最後一舞」。