金鐘視帝李程彬救流浪狗！發發險被吃掉又遭虐　直接帶回家養到胖

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▲李程彬分享是在一間工廠救下流浪狗發發。（圖／東旭九翔娛樂提供）

去年憑《她和她的她》奪下金鐘獎迷你劇集視帝的李程彬，日前受邀出席金鐘獎入圍名單公布記者會，擔任迷你劇集類別的揭獎嘉賓。他表示媽媽、家人與狗小孩發發的支持與陪伴，也是他能不斷堅持的最大動力，狗小孩發發是流浪狗，他從一間工廠救下發發，領養10年現在已經像家人。李程彬透露，小時候家裡狗狗走失的經歷，讓他跟媽媽都不敢再養狗，深怕再有相同的情況。直到他某天上網，無意間看到發發的領養文，本來只是覺得可愛而關注，在得知發發的悲慘經歷後，決定領養發發。原來發發是在一間工廠的流浪狗，當時其他流浪狗都被不明人士抓走吃掉，好在發發當時懷孕而逃過一劫。「發發當時只有十幾公斤，瘦到都看得到骨頭，而且可能有被虐待過非常怕人，李程彬說：「所以發發剛開始超級怕我，我還被咬過，只能隨著時間慢慢熟悉，讓牠卸下心防。而且牠真的非常乖，從我領養牠到現在這十年，牠不會叫也不會拆家，出門時會一直緊緊跟著我。」李程彬笑說，發發相較剛領養時瘦弱可憐，現在反而是吃得太好太胖了，每次去看醫生都被耳提面命發發太胖要減肥。李程彬說：「偏偏發發跟其他狗完全不一樣，牠超級懶得動、不愛出門，反而都是我拉著牠去散步、爬山。而且牠很愛安靜，如果家裡音量太大，牠還會躲進房間或廁所，直到音量正常才肯出來。就是一隻很需要個人空間的狗，我有時都覺得牠個性比較像貓。」