《靈能的挑戰》爆紅！算命老師猜計程車狂錯　觀眾傻眼：集體翻車

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▲《靈能的挑戰》節目主持人為知名YouTuber「Joeman」，邀請各種能力的算命老師來闖關進行考核。（圖/YT@Joeman）

▲關卡「故」必須要由算命老師藉由自己的能力，揭露七台計程車當中，誰是車主。（圖/YT@Joeman）

▲曾經出現在Joeman算命對決當中的紫微斗數Tiffany老師，成功猜到計程車的車主，引起不少討論。（圖/YT@Joeman）

，各式各樣的靈媒能力，將在最後選出最強的靈能者。節目在本週開播之後，就立刻爆紅掀起巨大討論度，由於這是台灣沒有出現過的算命選秀節目，也湧入許多觀眾給予意見，也有觀眾表示：「真的是大型翻車現場，上節目的老師真的非常有膽量。」而在節目陸續播出前兩集之後，就有觀眾發現問題點，節目組在最初關卡，將30人分成兩邊，選擇關卡是由抽號碼進行選擇，當任一邊人數達15人時，其他未被抽到的就納入未滿的命題中。結果許多先被抽出號碼的算命老師都選擇「命」這個題目，導致後面沒被抽到的算命師被迫只能選擇「故」。而隨著算命老師一個一個上場，在15人當中，，當時表示Joeman未來會有「百億身價」，節目播出之後，短短兩天就創下將近80萬的觀看率，不少觀眾也紛紛回應、「姓名學跟面相學老師也太尷尬了吧，關卡根本不是自己專業。」而如果你對這類型題材有興趣的民眾，《靈能的挑戰》每週三、五晚上6點在Joeman的YouTube頻道可以看到；東森超視33頻道則在10月11日起每週五播出，都可以準時收看並且給節目方意見哦！