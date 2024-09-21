《靈能的挑戰》爆紅！算命老師猜計程車狂錯　觀眾傻眼：集體翻車

《靈能的挑戰》是百萬網紅Joeman最近主持的一檔全新實境選秀節目，節目邀請到30位來自不同領域的算命老師來進行對決，各式各樣的靈媒能力，將在最後選出最強的靈能者。節目在本週開播之後，就立刻爆紅掀起巨大討論度，由於這是台灣沒有出現過的算命選秀節目，也湧入許多觀眾給予意見，也有觀眾表示：「真的是大型翻車現場，上節目的老師真的非常有膽量。」
《靈能的挑戰》這次找來30名專精不同領域的算命老師，包括通靈、易經、塔羅牌、阿卡西紀錄、面相學、姓名學、占卜、紫微斗數等，將透過層層關卡來進行檢驗，最後選出最強的靈媒者，其實就是參考俄羅斯知名的真人實境節目「通靈之戰」的內容，也成為台灣第一個大型算命選秀節目。
------以下有巨雷，請斟酌觀看------
首次考核就出現賽制問題！面相學、姓名學看計程車過去觀眾傻眼
而在節目陸續播出前兩集之後，就有觀眾發現問題點，節目組在最初關卡，將30人分成兩邊，分別是「命」與「故」，選擇到「故」的算命師，將要針對某一項物品過去的歷史、被使用的軌跡，暗藏在過往玄機要去參透；而關卡「命」則是將要剖析重生的意義是否能被看破。選擇關卡是由抽號碼進行選擇，當任一邊人數達15人時，其他未被抽到的就納入未滿的命題中。
結果許多先被抽出號碼的算命老師都選擇「命」這個題目，導致後面沒被抽到的算命師被迫只能選擇「故」。「故」的關卡中，是要算命師猜出七台計程車中，哪一台是節目命題的駕駛車輛，並且分析其相關經歷以及個性、過往等等，結果這個題目，因為有些「姓名學」、「面相學」專業的老師沒得選，被分配其中，看起來真的有點荒謬，也讓觀眾相當傻眼，不少人認為考核關卡應該一視同仁，而不能自己選題組。
關卡「故」15人僅3人過關！曾幫Joeman算命過老師驚喜通關
而隨著算命老師一個一個上場，在15人當中，最後僅有3名老師過關，包括使用「阿卡西紀錄JULIO老師」、「紫微斗數Tiffany老師」以及「通靈阿谷老師」，有趣的是，紫微斗數Tiffany老師曾經出現在Joeman的算命對決當中，當時表示Joeman未來會有「百億身價」，讓Tiffany老師選擇計程車前，Joeman也開玩笑表示：「希望老師是神準的」，沒想到Tiffany老師真的過關。
節目播出之後，短短兩天就創下將近80萬的觀看率，不少觀眾也紛紛回應「敢上這個節目的老師....我真的只能尊敬了，完全不怕砸了自己招牌嗎」、「好狠，這完全是一個大型翻車現場」、「叫面相學老師去猜計程車，真的要笑瘋了」、「面相學老師：我不知道我連計程車的面相都要看」、「姓名學跟面相學老師也太尷尬了吧，關卡根本不是自己專業。」
而如果你對這類型題材有興趣的民眾，《靈能的挑戰》每週三、五晚上6點在Joeman的YouTube頻道可以看到；東森超視33頻道則在10月11日起每週五播出，都可以準時收看並且給節目方意見哦！
我是廣告 請繼續往下閱讀
------以下有巨雷，請斟酌觀看------
首次考核就出現賽制問題！面相學、姓名學看計程車過去觀眾傻眼
而在節目陸續播出前兩集之後，就有觀眾發現問題點，節目組在最初關卡，將30人分成兩邊，分別是「命」與「故」，選擇到「故」的算命師，將要針對某一項物品過去的歷史、被使用的軌跡，暗藏在過往玄機要去參透；而關卡「命」則是將要剖析重生的意義是否能被看破。選擇關卡是由抽號碼進行選擇，當任一邊人數達15人時，其他未被抽到的就納入未滿的命題中。
結果許多先被抽出號碼的算命老師都選擇「命」這個題目，導致後面沒被抽到的算命師被迫只能選擇「故」。「故」的關卡中，是要算命師猜出七台計程車中，哪一台是節目命題的駕駛車輛，並且分析其相關經歷以及個性、過往等等，結果這個題目，因為有些「姓名學」、「面相學」專業的老師沒得選，被分配其中，看起來真的有點荒謬，也讓觀眾相當傻眼，不少人認為考核關卡應該一視同仁，而不能自己選題組。
關卡「故」15人僅3人過關！曾幫Joeman算命過老師驚喜通關
而隨著算命老師一個一個上場，在15人當中，最後僅有3名老師過關，包括使用「阿卡西紀錄JULIO老師」、「紫微斗數Tiffany老師」以及「通靈阿谷老師」，有趣的是，紫微斗數Tiffany老師曾經出現在Joeman的算命對決當中，當時表示Joeman未來會有「百億身價」，讓Tiffany老師選擇計程車前，Joeman也開玩笑表示：「希望老師是神準的」，沒想到Tiffany老師真的過關。
節目播出之後，短短兩天就創下將近80萬的觀看率，不少觀眾也紛紛回應「敢上這個節目的老師....我真的只能尊敬了，完全不怕砸了自己招牌嗎」、「好狠，這完全是一個大型翻車現場」、「叫面相學老師去猜計程車，真的要笑瘋了」、「面相學老師：我不知道我連計程車的面相都要看」、「姓名學跟面相學老師也太尷尬了吧，關卡根本不是自己專業。」
而如果你對這類型題材有興趣的民眾，《靈能的挑戰》每週三、五晚上6點在Joeman的YouTube頻道可以看到；東森超視33頻道則在10月11日起每週五播出，都可以準時收看並且給節目方意見哦！