張娜拉離婚成功！《好搭檔》結局竟是真實律師的1000件離婚案故事

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▲《好搭檔》中，有許多夫妻找張娜拉（前排左1）、南志鉉（前排右1）打離婚官司，進而帶到當今家庭的寫實生活與碰到的難題。（圖／SBS《好搭檔》官網）

▲劇中，張娜拉（右）終於跟渣夫池承炫離婚。（圖／SBS《好搭檔》官網）

▲張娜拉跟南志鉉在法庭上對決，各自的委託人卻是「夫妻」，劇情超精彩。（圖／SBS《好搭檔》官網）

▲劇中，P.O跟南志鉉（左）也修成正果。（圖／SBS《好搭檔》官網）

▲《好搭檔》是真正的律師崔唯娜所經手1000件離婚訴訟案中的案例，她花了6年的時間寫成故事，同時以繁體寫下對台灣觀眾的感謝。（圖／崔唯娜提供、iQIYI）

由張娜拉、南志鉉、金准韓、P.O（表志勳）、池承炫、韓材利主演的韓劇《好搭檔》在昨（20）日播出完結篇，順利離婚的張娜拉，自立門戶開公司，意外跟自己一手帶大的南志鉉在法庭上正面交鋒；P.O跟南志鉉也有情人終成眷屬；該劇編劇崔唯娜也以繁體寫下信件，感謝台灣觀眾的支持。值得一提的是，崔唯娜是執業13年的王牌離婚律師，她花了6年的時間，把經手的1000件離婚訴訟案寫成《好搭檔》，初次當編劇就相當成功。《好搭檔》故事講述擁有17年資歷的當紅離婚律師車恩京（張娜拉 飾），因為個性刻薄挑剔，短短3個月內就嚇跑3名新進律師，菜鳥律師韓宥利（南志鉉 飾）慘被分配到離婚部門，恩京承諾只要她能連續打贏10場離婚官司，就會優先推薦她轉調部門。2人起初不時因案件產生衝突，但宥利懂得以公司利益為優先、講究效率的工作能力，默默獲得恩京的認可，兩人也逐漸成為最有默契的搭檔。完結篇的開頭，來到張娜拉獨立開業1年後，連2起離婚案件，讓她再次於法庭上遇見南志鉉，原本還是菜鳥律師的南志鉉，已蛻變成為能指導後輩的王牌離婚律師，張娜拉與南志鉉的法庭對決寸步不讓，但彼此依然是對方成長的重要推動力，最終成為了無可替代的「好搭檔」。張娜拉也終於跟前夫離婚，女兒在希再也沒有跟爸爸見面，張娜拉也敞開心房對女兒坦白：「我好像沒有辦法原諒妳爸爸，但妳要不要原諒，可以自己決定，要記得他是妳唯一的父親。」最後親自把女兒交給前夫時，張娜拉說：「創造一個讓孩子受到父母平等愛的環境，就是離婚的完成式」、「孩子想要的不是只責備自己的父母，而是盡職盡責的父母」，金句連發讓觀眾印象深刻。張娜拉發表終映感言表示：「真心感謝所有觀看《好搭檔》的人。這是一個非常棒的團隊，我希望這部作品能得到大家的喜愛，而大家的熱烈支持讓我感動到要落淚。雖然戲劇結束了，但我希望大家都能與自己的『好搭檔』一起度過幸福的時光。」除了張娜拉跟南志鉉這2位女主角的官司戲；P.O跟南志鉉則被網友拱「在一起」，P.O劇中終於告白女生：「讓我們每天一起約會、一起吃美食、一起看電影，就像現在一樣吧！」南志鉉也大方向張娜拉秀出婚戒，2人終於修成正果。其實《好搭檔》是P.O退伍後首部戲劇作品，他受訪時說，因為《好搭擋》的關係，到食堂吃飯會被姨母們認出來，一想到要跟角色說再見就很難過。談及觀眾對他的演技評價，他坦言由於自己經常以搞笑形象出現在綜藝上，所以出演戲劇的時候，觀眾似乎需要一些時間適應，「在扮演恩浩這個角色時，我試著讓自己展現成熟演員的一面，雖然還是有很多的缺點，但我會為了繼續成長而努力」。南志鉉也感謝觀眾支持：「謝謝你們送來這麼多的愛，希望這部劇可以成為大家的朋友，時而讓大家思考，時而安慰大家的人生。」被問到如果發現自己老公跟閨密偷偷在一起10年以上會更恨誰？南志鉉回答：「會讓2個人都從我的人生中消失！」而她也用一句話向角色告別「宥利啊，好好成長吧！加油。」最後也提到接下來會先休息一陣子，讓自己回到最日常的生活模式。其實《好搭檔》是由曾出過2本探討兩性關係著作、執業已13年的現任律師崔唯娜首次挑戰當編劇的作品，已經有2個兒子的她，與同職業的先生一起開了律師事務所，並經手超過1000件的離婚訴訟案，她將多年來的經歷或印象深刻的案子寫成故事，花了6年的時間才完成這部作品。崔唯娜得知《好搭檔》深受台灣觀眾的喜愛後，除了表達感謝，更直呼「好想去台灣！」更表示儘管不太會寫中文，仍想親筆寫下對台灣觀眾的感謝，因此特別寫下：「非常感謝所有愛護《好搭檔》的台灣觀眾們，願你們的日常生活充滿健康與幸福」的中文，並且用韓文寫下：「謝謝大家收看《好搭檔》，我愛台灣的粉絲們 。編劇崔唯娜。」首次以編劇身分與台灣粉絲打招呼的她，還特別換衣服拍照，展現對海外粉絲的重視與感謝。導 演：金佳藍、安智淑編 劇：崔唯娜類 型：律政、職場開播日：2024年7月12日－2024年9月20日集 數：16主 演：張娜拉、南志鉉、金准韓、表志勳、池承炫、韓材利收 看：LINE TV、MyVideo、Hami Video、iQIYI國際版