PTT「當機整晚」還沒恢復！鄉民崩潰：世界末日　3招秒解決一次看

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▲PTT從昨日晚間開始，許多用戶點開網頁發現疑似當機，頁面出現「500 – Internal Server Error / Server Too Busy」的訊息。（圖／翻攝自PTT）

知名論壇PTT從昨（20）日晚間開始，許多用戶點開網頁發現疑似當機，頁面出現「500 – Internal Server Error / Server Too Busy」的訊息，讓大票鄉民崩潰。雖然網頁版出現故障，其實PTT還有另外3種方式可以順利登入，解決目前無法瀏覽的情形。PTT從昨晚開始進不去網頁，公告僅說明9月23日下午2時至晚間7時會因設備異動而暫停服務，但並沒有提到20日會有停機情形，因此讓大票鄉民不解，也引發熱烈討論。根據《蘋果仁》報導，除了網頁搜尋之外，PTT其實還有幾種方法可以瀏覽，解決目前無法進入的情況。此次PTT當機的服務，似乎只有網頁版功能出現錯誤，一般Google到的PTT結果都是進入網頁版頁面，也就是網址列開頭為「https://www.ptt.cc」的網頁。可以將原先的「https://www.ptt.cc/」網址改為「https://ptt-info.tw/」，即可順利使用網頁版PTT。若是使用瀏覽器，也可以在網址欄輸入「term.ptt.cc」，即會顯示PTT登入頁面，成功登入後就能順利使用PTT服務，但此頁面操作方式是使用鍵盤，而非滑鼠點按，因此習慣網頁版的鄉民，可能需要一段時間適應。由於此次疑似只有網頁版功能出現錯誤，用戶可下載PTT的APP，有多種不同風格可以選擇，可以按照個人閱讀習慣挑選，目前APP皆可正常使用，想要趕緊暢覽PTT的鄉民們，不妨試試看吧！