台灣人「公認最不想旅遊縣市」曝！品質太低遭點名　遊客玩過認同

快訊／暴雨下到入夜！雙北、桃園發布「大雨特報」　5縣市警戒區

記者鍾怡婷/綜合報導

▲午後大雨來了！中央氣象署今（21）日發布大雨特報，提醒民眾因熱帶性低氣壓外圍雲系及低壓帶影響，易有短延時強降雨。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲午後大雨來了！中央氣象署今（21）日發布大雨特報，提醒民眾因熱帶性低氣壓外圍雲系及低壓帶影響，易有短延時強降雨。（圖／翻攝自中央氣象署）
午後大雨來了！中央氣象署今（21）日發布大雨特報，提醒民眾因熱帶性低氣壓外圍雲系及低壓帶影響，易有短延時強降雨，桃園以北及屏東地區有大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

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⚠️大雨特報警戒範圍
🟡大雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、屏東縣、恆春半島

中央氣象署指出，今（21）日熱帶性低氣壓外圍雲系及低壓帶影響，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，臺灣西半部、東北部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲轉局部短暫陣雨或雷雨。

▲（圖／中央氣象署提供）
▲今（21）日熱帶性低氣壓外圍雲系及低壓帶影響，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署提供）
今晚起至明（22）日低壓帶影響，易有短延時強降雨，尤其基隆北海岸、臺灣北部、南部、東南部地區及金門有陣雨或雷雨並有局部豪雨發生的機率，其他地區及澎湖、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨並有局部大雨發生的機率。今、明兩天基隆北海岸、東半部、西南部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有長浪發生的機率，請注意。

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