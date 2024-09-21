稱老屋重建少一味　卓榮泰：民眾需求強烈政府執行面要加強

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行政院長卓榮泰今（21）日出席由《財訊》主辦的危老都更博覽會，致詞時提及花蓮大地震之後，無論中央地方做得多好，民眾持續不斷陳情要求老屋重建，永遠覺得「少一味」，一直處在強烈需求狀態，因此中央到地方包括法令修改與執行面都要加強，補上民眾覺得缺少的部分，達到總統賴清德所言「人人可安居、處處可樂業」目標，政府須從人的需要出發，政策與理念都要落實每個民眾心裡。卓榮泰致詞時回憶，30多年前自己在台北市議會時，並沒有危老的問題，但仍有都更的需要，當時都是開協調會、座談會與公聽會，怎麼可能會開博覽會，這代表都更有相當成就，有很多的成功案例與很多人參與才會有博覽會，代表國家進步都更越趨重要。卓榮泰表示，唯有中央與地方結合，法令鬆綁到修訂，才能夠有效完成各項工作，都是更新跟危老重建就是讓居住安全，讓城市美學得到進一步的發展，當時921大地震之際有許多大樓與校舍倒塌，之後建物與新校舍都能承受災害來加強韌性。卓榮泰也提及花蓮0403地震後，自己每個月都去視察，但是無論中央、地方做得多好，民眾持續不斷陳情要求老屋重建，不管政府做多好，民眾似乎永遠覺得少一味，一直處在強烈需求的狀態，可見中央到地方法令修改、執行面都要加強，補上民眾覺得缺少的部分，社會才能平穩進步。卓榮泰表示，政府也要建立信任溝通機制，在推動過程中將政府公權力、法令放進去，而不是只讓產業界、民間來處理，成為未來大家學習的榜樣，也期待內政部、住都中心要趕緊補上民眾的需求，未來才可以大規模要求民間、業界、政府三角強力合作與配合。最後卓榮泰說，希望未來博覽會案例更多、廠商更多、更多成功的例子，為的就是讓每個人都居住在更好的環境中，房屋改建過程中透過中央地方與優良廠商業者合作 ，達到總統賴清德所言「人人可安居、處處可樂業」目標，政府也要從人的需要出發，所有政策與理念都要落實民眾心裡。