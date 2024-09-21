張韶涵曾遭母抹黑、捲走上億存款！淚吐出道23年心聲：逼自己成長

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▲張韶涵剛出道飽受欺負，因此期許自己一定要紅。（圖／張韶涵臉書）

▲張韶涵很心疼當時的自己，也忍不住看到落淚。（圖／張韶涵臉書）

歌手張韶涵出道至今23年，有許多膾炙人口的歌曲，包括〈隱形的翅膀〉、〈遺失的美好〉、〈歐若拉〉等，但她一路走來其實不容易，當年剛走紅就被親人背叛抹黑，甚至捲走她的所有存款，讓張韶涵的演藝事業跌到谷底。所幸她仍靠著自己的力量站起來，近日也迎來生涯中的第100場演唱會，近期回顧一路走來的風風雨雨，她忍不住淚崩，心疼當時的自己，但也說「逼自己成長你才會發現，有一天它都會兌現的！」張韶涵17歲時曾得到「加拿大中廣流行之星」華人組的冠軍，夢想成為歌手出道，不過她誤打誤撞先進入戲劇圈，2002年開始前後演了《MVP情人》和《海豚灣戀人》，2年後才有機會以歌手身分出道，歌唱事業表現相當傑出。不過張韶涵一路走來很辛苦，近來她回顧自己出道23年來的點點滴滴，透露剛出道時都必須聽公司的話，即使覺得很累，回到公司想要趴著休息，也會有人敲桌子說「錄音，進去！」體力幾乎被透支，就連生病也被嘲諷，「你可真會選時間生病啊」，因此當時她在心裡就告訴自己，「有一天我一定要紅，你就不會欺負我了。」而張韶涵走紅之後卻遭到家人背叛，導致事業面臨低潮，她也回憶起當時的狀況，透露當時走在路上，突然有一對陌生母女向她加油鼓勵，「那個給我的感觸很深是因為完全是陌生人耶，在你身邊的工作夥伴，你把他當成家人，因為利益想要背叛，還不如一個陌生人的善意」，讓她覺得非常感謝。在那之後她給自己2周休假，還嘗試跳傘戰勝懼高症，「因為如果你不戰勝的話，你永遠走不出來」、「他們以前不願意讓你飛，那你現在要為自己活，從今天開始，我要走出自己的路。」從此為了自己努力。所幸之後張韶涵靠著自己的力量重新站起來，團隊將她出道23年來的點點滴滴剪輯成紀錄片，她忍不住看到落淚，很心疼當時辛苦的自己，但同時感謝老天爺給予機會，讓她不再只是一個傻傻的女孩，也開始參與演唱會的大小事，「逼自己成長你才會發現，有一天它都會兌現的這個比任何投資都好，因為投資在自己身上，若我們只會一項技能，就要把這個技能發揮到最極致，要是專業中的專業，你才能夠拿東西出來跟人家說話。」事實上，張韶涵剛出道時把收入都交給媽媽保管，每個月只拿生活費過活。不過張韶涵2008年出國養病期間，張母卻沒有前往照顧，她回國後才發現媽媽已經搬離原本住處，且捲走她上億存款，事後張母更向媒體爆料，指稱張韶涵棄養、吸毒等。張韶涵為了澄清，親自召開記者會，並出示陰性的尿檢報告，證明自己並未吸毒，不過演藝事業仍受到家庭醜聞影響，讓她聲勢瞬間跌入谷底。事後張韶涵父母和舅舅仍持續抹黑，帶著記者到桃園龍潭探望當時正在服役的張弟，希望能藉此聯繫上張韶涵，在雙方溝通無果的狀況下，爆發肢體衝突，家醜再度鬧上媒體版面，不過在這之後，眾人也逐漸看清張韶涵父母和其他親戚的真面目，輿論逐漸轉為同情張韶涵。張韶涵經過這次風波加上合約糾紛，台灣演藝事業因而停滯，最後不得不轉往中國市場，所幸她從未放棄，再度靠著一步步努力重返演藝事業高峰，近來也終於迎來第100場演唱會。