小S大女兒Elly赴美留學！和許雅鈞打電動被拍　父女真實互動曝光

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▲小S（左2）和許雅鈞（左3）結婚多年，生了3個寶貝女兒，外型都相當亮眼、各有特色。（圖／小S IG）

▲▼人在美國讀書的Elly（左）日前分享和爸爸許雅鈞（右）打電動的照片，曝光父女二人私下互動。（圖／Elly Threads）

▲Elly多才多藝，不僅會演戲、跳舞，近日還曬出騎馬帥照。（圖／Elly Threads）

▲前年代新聞主播陳玠妤（左）也是USC畢業，先前她曾分享和Elly（右）的合照，透露Elly就讀的是大眾傳播學系。（圖／陳玠妤臉書）

主持天后小S（徐熙娣）和老公許雅鈞結婚多年，育有3個寶貝女兒，各個外型甜美、人氣十足。其中大女兒Elly（許曦文）特別會讀書，被兩間世界名校錄取後，選擇到美國南加州大學就讀。日前Elly也在社群上分享近照，只見她身材纖細，一頭飄逸黑髮相當迷人；Elly也分享和爸爸許雅鈞打電玩的互動，父女2人相處的親子時光溫馨又珍貴。18歲的Elly今年搬到美國在南加州大學（USC）就讀，看到女兒長大要搬出家裡小S也相當不捨，一路跟許雅鈞把Elly送到學校安頓才肯分開；在美國期間，一家人也被民眾拍到在超市採買的畫面，其樂融融感情非常好。Elly到美國後也不時會PO文跟大家分享她的近況，19日Elly就在Threads貼出多張照片，有她在海邊騎馬的帥照，還有許雅鈞打電動的畫面。只見許雅鈞跟Elly坐在賽車造型的電競椅上，拿著搖桿認真對決，許雅鈞穿著黑衣緊身上衣，50多歲身材還是相當精壯；Elly則穿著短版上衣露出纖細腰線，表情看起來玩得相當入迷，十分享受和爸爸相處的時光。Elly還偷拍許雅鈞用平板玩小遊戲的畫面，父女溫馨互動吸引2千多名粉絲按讚，紛紛留言直呼：「Elly真的太美麗」。擁有學霸光環的Elly，先前也被主播陳玠妤曝光大學所選科系，本以為會就讀商學院的她，最終選了大眾傳播學院；身為學姐的陳玠妤參加USC晚宴時遇到Elly也感到驚喜，笑說她小時候最喜歡的主持人就是小S，歡迎Elly來大眾傳播學院當她的學妹。而熱愛表演的Elly因為星二代光環一直是鎂光燈的焦點，但她自己也多才多藝非常上進，曾赴南韓參加舞蹈大賽奪冠，還曾被相中出演日本恐怖大師伊藤潤二影集《聰明鎮》，拍攝時尚雜誌表現也很專業，成為兩個妹妹的好榜樣。