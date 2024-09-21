陳慧琳蘇富比拍賣10顆愛馬仕！白色喜馬拉雅「包王」上看1200萬

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▲陳慧琳坦言這10顆包包對她來說都有特別意義。（圖／IG kellychenwailam）

▲陳慧琳釋出的10顆包款中，就屬這顆白色喜馬拉雅柏金包最有看頭。（圖／翻攝自蘇富比網站）

曾唱紅經典情歌〈製造浪漫〉的樂壇天后陳慧琳，日前才剛過52歲生日，而時尚的她本身也是知名精品愛馬仕的收藏家，這次特別割愛，將自己20多年所珍藏的愛馬仕包愛心出售，將於9月23日至10月3日在蘇富比（Sotheby’s）舉行網上拍賣，其中部分款項會捐助公益團體，而10個經典包款中，還有被稱作「包王」的喜馬拉雅柏金包和鉚釘柏金包，總價值高達1200多萬台幣，相當驚人！陳慧琳坦言，拍賣的每款收藏對她而言都有特別的意義：「誠如所唱的每一首歌、造就的每一個角色，都成就了今天的我，手袋的收藏也是一樣，它們反映了我所經歷的不同人生階段。我也希望把從中獲得的全新領悟分享給大家。」而這次出售的包款都以柏金包與凱莉包為主，相當奢華，蘇富比包包和時尚全球主管哈利米（Morgane Halimi）更直呼：「是一個完美的系列！」第一款石墨色霧面尼羅鱷皮30公分特別訂製柏金包，早期收藏以基本的黑、灰和棕色為主，其後開始嘗試更大膽的配色，例如金屬色凱莉包等，還有這款特別訂製的黑色Box小牛皮35公分鉚釘柏金包，估價至少80至165萬台幣，全球獨一無二。而這次拍賣最受矚目的就是被封為「包王」的喜馬拉雅柏金包，是愛馬仕包款中最頂級、昂貴的款式，每年生產量極少，非常稀有，更不是有錢就買得到，還得是愛馬仕的VIP才有機會，完全是身分地位的象徵，而陳慧琳這款是白色霧面尼羅鱷皮30公分款，估價至少250萬至370萬台幣。