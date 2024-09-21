科技界震撼彈！傳高通有意收購英特爾　陸行之提5疑惑揭不合理處

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英特爾（Intel）業績螺旋式下滑，美國《華爾街日報》20日獨家報導指出，晶片巨擘高通（Qualcomm）近日已向競爭同業英特爾洽談收購事宜。對此，知名半導體分析師陸行之提出5大疑惑，揭收購案不合理之處。《華爾街日報》引述知情人士說法報導，高通向深陷營運危機的英特爾提出收購方案。前者目前市值約1881億美元，後者則超過900億美元。若交易達成，將可能成為科技業規模最大、影響最深遠的收購案之一，英特爾股價盤中受到激勵，一度大漲9%，終場漲幅收斂至約3%，高通則下跌2.8%。針對收購傳言，知名半導體分析師陸行之於臉書上發表看法，他表示「沒看過一個公司會高價請個管理者把自己搞爛，然後再溢市場底價賣掉」，認為收購一事並不合理，「高通認為自己有辦法接手及管理燙手山芋變成IDM嗎？還是再分拆賣掉晶圓製造部門？」陸行之疑惑道，英特爾這歷史悠久及偉大的名字要消聲匿跡了嗎？高通為何不買英特爾同學不想要的部門如Mobileye、Altera、Network and Edge Group就好？還是高通認為反正英特爾市值不到1000億美元很便宜，全部買來管理一下，打扮包裝好之後，可以再把不要的部門高價分拆出售？不過，他也提到，高通管理層確實比英特爾強很多，不僅是少數能擺脫台積電全面掌控、讓蘋果內部晶片設計踢到鐵板、能從手機跨足PC晶片、不被聯發科turnkey跨足而殲滅的公司，更是少數被同業、客戶、中國政府聯合對付但仍收高額高通稅的公司。