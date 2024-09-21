外帶玉米濃湯加料「整隻壁虎」！業者質疑遭栽贓　衛生局出手了

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▲高雄市衛生局今日派員前往稽查湯包店，現場未見有壁虎蹤影，但仍發現多項缺失，已要求業者限期改善。（圖／翻攝畫面）

近日有民眾前往高雄苓雅二路某湯包店外帶玉米濃湯，喝了三、四口後，竟從湯底撈出一整隻壁虎，嚇到當場吐了出來。高雄市衛生局今日派員稽查，現場未見有壁虎蹤影，但仍發現多項缺失，已要求業者限期改善。網友指控昨日中午前往湯包店外帶玉米濃湯，喝到一半撈出大壁虎，將誇張景象po上社群平台，引發網友熱議。業者喊冤表示，網友所購買的玉米濃湯紙碗包裝與店家所使用的花色不同，且盛裝濃湯的湯桶上頭都有加蓋，防止異物掉入，更何況這麼大隻的壁虎，加上湯品顏色淡，不可能沒有發現壁虎蹤跡，質疑遭人栽贓造假。衛生局表示，本案未接獲投訴，因有食安疑慮，仍主動介入調查，經查現場雖未見壁虎蹤跡，但查察冰箱內食品未妥適覆蓋、未有溫度紀錄、工作檯面及冰箱外部分灰塵油垢堆積、風扇扇葉灰塵堆積、未落實環境清消、工作人員未定期健康檢查等多項缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善將依食品安全衛生管理法第8條第1項暨同法第44條第1項規定，裁罰6萬元以上罰鍰。