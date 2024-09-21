美媒估算大谷翔平創「55轟55盜」史詩紀錄約10%　那60-60可能嗎？

道奇球星大谷翔平今(21)日在第三打席開轟，本季第52號全壘打出爐，且又增添一次盜壘成功，累積52轟52盜，持續朝MLB單季「55轟55盜」史詩紀錄邁進，而美國媒體也預測大谷翔平達標的機率，大概落在10%左右。
目前道奇還剩下8場比賽，以目前大谷翔平開轟率約0.34場來推算，仍有機會完成紀錄。美國媒體分析指出，「以機率來說大概落在8%左右，不過以下半季和近期火燙的手感觀察，達標率大概在11%左右。」
另外，根據《球王體育賽事inplayZ》熱門賽事討論區整理出的國際盤口顯示，道奇日籍巨星大谷翔平此戰過後，幾乎已經將打擊MVP納入囊中。
如今大谷翔平在國聯各項打者排行榜當中，有5項數據分別穩居在聯盟第一，包含了全壘打（52轟）、打點（122分打點）、整體攻擊指數OPS（1.013）、得分（125分得分）、長打率（0.635）。
至於宇宙紀錄「60轟60盜」是否有望達標？美媒則直言：「不可能！即使強如大谷翔平，也很難連續10場開轟，且持續肆無忌憚地盜壘。」
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另外，根據《球王體育賽事inplayZ》熱門賽事討論區整理出的國際盤口顯示，道奇日籍巨星大谷翔平此戰過後，幾乎已經將打擊MVP納入囊中。
如今大谷翔平在國聯各項打者排行榜當中，有5項數據分別穩居在聯盟第一，包含了全壘打（52轟）、打點（122分打點）、整體攻擊指數OPS（1.013）、得分（125分得分）、長打率（0.635）。
至於宇宙紀錄「60轟60盜」是否有望達標？美媒則直言：「不可能！即使強如大谷翔平，也很難連續10場開轟，且持續肆無忌憚地盜壘。」