央行重拳打炒房！18檔營建股跌停　分析師揭1現象：未來不樂觀

SCFI連五跌！本週再跌5%　轉機將到？美東碼頭工會罷工能救運價？

記者陳郁柔／台北報導

▲ 上海航交所昨（20）日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），下跌144.71點至2366.24點，跌幅5.76%，呈現連5跌。。(圖／長榮海運提供)
▲ 上海航交所昨（20）日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），下跌144.71點至2366.24點，跌幅5.76%，呈現連5跌。。(圖／長榮海運提供)
運價真的一去不復返嗎？上海航交所昨（20）日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），下跌144.71點至2366.24點，跌幅5.76%，呈現連5跌。其中地中海線跌幅最大，跌幅達12%。

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觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為2592美元，較前期減少249美元，跌幅8.76%；地中海航線每TEU（20呎櫃）為2955美元，較前期減少410美元，跌幅12.18%，失守3000美元關卡，是本週跌幅最大的航線；美西線每FEU（40呎櫃）為5341美元，較前期減少153美元、減幅2.78%；美東線每FEU（40呎櫃）為6486美元，較前期減少352美元，跌幅5.15%。

其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價1147美元，較前期減少117美元，跌幅9.26%；南美線（桑托斯）每箱運價6990美元、較前期減少311美元，跌幅4.26%；東南亞線（新加坡）每箱運價412美元、較前期減少35美元，跌幅7.83%。

美東碼頭工會10月醞釀大罷工，歐系航商已紛紛自下月中旬起調漲附加費，不僅美東線受惠，由於貨品將轉送美西線再行配送，也連帶拉抬美西線運價走勢，法人預估，貨載需求將自中國十一長假後明顯回升，海運股第四季有機會淡季不淡。

美國國際碼頭工人協會（ILA）10月1日罷工機率大增，達飛、赫伯羅特等歐洲航商紛紛開出加價第一槍，預計10月中旬起，對美東貨物加徵「港口壅塞附加費」，貨櫃三雄有望跟進。

而外媒報導，法國達飛預計10月11日起，對運往美東和墨西哥灣沿岸港口的貨物加收「當地港口費」，每TEU（20呎櫃）加收1500美元；赫伯羅德則是預計自10月18日起徵收「工作中斷附加費」，每TEU（20呎櫃）為1000美元，以此推估，每FEU（40呎櫃）的附加費，將各翻倍至3000美元、2000美元。

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