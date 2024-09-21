名家論壇》鄭仲嵐／52轟52盜後　大谷翔平持續「異次元狀態」

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9月20日（美國西岸時間，台灣時間21日中午）的美國職棒大聯盟，洛杉磯道奇隊主場迎來熱烈滿場掌聲，迎接明星球員大谷翔平凱旋回來。在前一天19日的賽事中，大谷翔平敲出完美的單場六安打，包括三支全壘打、加上兩次盜壘等，將本季成績推進到51轟與51盜壘。但是在20日的賽事中，大谷依舊沒有「停火跡象」，本場再繳出一轟與一次盜壘，將賽季成績推進到52轟與52盜壘。原先在達成史無前例的「50-50」後，大谷翔平仍持續「異次元般」進化，沒有上限。在賽後對於本季最後期許，他也只微笑說「就一個一個慢慢打，就看最後能夠達到什麼樣的結果」。大谷在達成「50-50」的壯舉後，在20日的日本白天各大城市街頭與車站也出現「號外旋風」，各大報紙新聞販賣員拿著自家的「大谷50-50」號外不斷跟來往路人發送。有的號外甚至在網路拍賣上看2500日幣（約台幣560元）一張，在報紙業不景氣的現在，大概也只有大谷創紀錄能提振日本報紙銷量。「能在道奇的首個賽季就拿下『50-50』，真的是很幸福」大谷翔平在回到主場應戰，敲出第52轟以後，坦白講出自己的心境。本賽季大谷完全退下投手身份，專心養傷之外並以野手身份出賽，想不到卻在腿上發威，跑出了至今51次盜壘的紀錄。綜觀過去在日本職棒的5年，大谷也只跑出13次盜壘，進入大聯盟後，最高紀錄也僅在2021年跑出26盜壘。短短數年就進化到兩倍的數字，腳程進化可說是異於常人。但事實上，這一連串背後，都有大谷本人下的用心。從今年2月春訓起，大谷就特別針對腳程做出調整，加大短程衝刺的訓練。同時也是投手身份的他，知道投手在投球前的心理狀態，並透過仔細觀察每個投手的動作來捉拿起跑時間。加上不用登板投球、又是先發指定打擊的他，可以多花體力在盜壘上。打第一棒的大谷，二、三棒還有MVP的貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）等強棒，無形間加大對方投手壓力。為了專注對付他們，也給了大谷製造更多跑壘空間。就在這樣的相得益彰下，從春訓的2月開始的訓練，讓大谷創下僅僅只有3.85秒的壘間距離速度、以及92.7%盜壘成功率（9月20日前）。充滿探求心的盜壘精神、讓大谷就算是因右肘開刀療養，也能用腳程幫助球隊，膝蓋也有一定程度鍛鍊。其中，大谷在場上的沈著冷靜，確實是拿下「50-50」壯舉的重要功臣。有關他的態度與修養等，早已不必贅述，日本《朝日新聞》則是採訪運動社會心理學者兒玉光雄，他認為大谷一直保持「自然體」是極為重要的心態。兒玉稱「從運動心理學的角度來看，一旦人意識到結果並覺得必須做某事，自己的身體就會因為壓力，而停止按照想要的方式移動。大谷能夠打出這麼多全壘打的最大因素，這意味著能夠一直保持自然狀態」。兒玉也列舉過往的鈴木一朗曾說過，「我不會研究投手的數據」。因為一朗說過，如果想刻意知道投手的投球傾向，就會被這些數據束縛，反而無法自由地揮棒，導致判斷力下降。「一個有著男孩初心的超級運動員」兒玉給了大谷下了如此註解。就如同在敲出第52轟與52盜壘後，大谷面對媒體仍是不想要給自己設定「幾轟幾盜」的目標，保持初心不斷探索任何可能，就是他與棒球的相處之道。大谷翔平在達成「50-50」的當下，是在邁阿密馬林魚的主場，這個球場也與大谷有淵源。因為在2023年世界棒球經典賽奪下冠軍的當下，正是大谷翔平擔任最後的終結後援投手，並在投手丘上丟下球帽與隊友們慶祝，成就相當漫畫劇情的一頁。其中，在當時決賽的9局前，大谷自己一人前往左外野投手練習區練習，並在9局時自己上場，完全不假教練團操心。巧合的是，大谷的第50轟，也是敲往邁阿密球場的左外野，也讓這個「異次元的左外野」增添幾分傳奇。邁阿密被媒體認為是大谷翔平創造歷史的「福地」，大谷也僅僅笑說「我人生中也沒有打過這麼多安打過，我自己是最驚訝的，這個球場無疑是我打過的球場中喜歡的球場其中之一了」。「世界的全壘打王」王貞治在看到大谷的「50-50」壯舉後，也讚嘆大谷是「總而言之就是讓人不斷驚嘆的人。每年、每年（讓人）有新的期待，然後每次都實現」。大谷不斷地在激勵這個世代的每行每業，在混亂的世界局勢下，持續讓人看到堅持夢想跟喜好的奇蹟，前人未到的紀錄還會持續驚嘆下去。●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com