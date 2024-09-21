周思齊引退／兄弟爭冠期排先發一棒DH　平野曝考量：讓他打滿9局

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中信兄弟今（21）日在台北大巨蛋對決味全龍，兄弟42歲老將周思齊將在賽後正式引退，為輝煌的職棒生涯劃下句點。此戰周思齊先發打一棒指定打擊，儘管目前各隊戰績相近，處於爭取下半季冠軍的關鍵期，但總教練平野惠一表示，這樣的安排是為了讓球迷看得開心，也會讓他能夠打滿全場。對於將周思齊排在第一棒的安排，總教練平野惠一表示：「職棒最重要的就是讓球迷開心，今天的滿場球迷都是為了周思齊而來，總教練能做的事情就是安排他先發打DH。」平野進一步透露，周思齊本人的意願是希望能夠打滿全場，而這也是球迷和隊友共同的期待。然而，中職下半季戰況激烈，兄弟只有領先龍隊4場勝差，每場比賽勝負都至關重要，對於安排周思齊先發是否有難以決策的壓力？平野惠一輕描淡寫地說：「不會很煩惱，還好。」平野惠一對這位中職沙場老將的尊重，超越了戰績的考量，希望周思齊能夠在引退賽中留下最完美的回憶，「我很尊敬這位在中職奮戰近20年選手，會讓他打滿9局。」今晚「龍象大戰」結束後，「搖滾天團」五月天將在賽後演唱，特別為周思齊的退役致敬。周思齊的經典應援曲「牛仔好忙」和「殺殺歌」也將登場，讓整個球場沉浸在滿滿的回憶與感動之中。