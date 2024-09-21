基隆老鷹嘉年華9/21登場　遊行路線、煙火展演時間、交管總整理

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▲今年「基隆海洋老鷹嘉年華」遊行路線曝光。（示意圖／基隆市政府提供）

▲今年「基隆海洋老鷹嘉年華」還包含煙火及無人機展演。（示意圖／基隆市政府提供）

▲「基隆海洋老鷹嘉年華」交通管制一覽（圖／基隆市政府提供）

▲「基隆海洋老鷹嘉年華」停車資訊（示意圖／基隆市政府提供）

今年的「基隆海洋老鷹嘉年華」活動於今（21）日登場，本次活動除了有城市代言人安心亞共同參與眾所期待的踩街遊行，更推出市集消費好康、煙火及無人機表演等多元內容。《NOWnews今日新聞》整理遊行路線、煙火與無人機展演、交通管制等相關資訊一次看。時間：113年9月21日15:00-17:00地點：基隆市區路線：國門廣場→港西街→忠一路→仁二路→愛二路→仁三路→愛三路→仁二路→忠一路→國門廣場內容：本次活動邀請到各縣市團隊共50餘隊共襄盛舉，除了有從台灣另一端－屏東遠道而來的森巴鼓隊，今年更擴大邀請來自日本京都與琉球的森巴鼓隊與舞團，以在地社造精神結合國際觀光高度。時間：113年9月21日18:00-19:30地點：國門廣場內容：由多組亮點遊行團隊及互動表演者，共同在國門廣場舞台帶來精彩夜間演出。時間：113年9月21日19:30施放地點：虎仔山 (於港區廣場、微風東岸及麗都蝶客花園等空曠處皆可觀賞)時間：113年9月21日13:00-20:00地點：國門廣場內容：活動將推出超過20攤好吃好玩的特色市集，更有集章贈禮、抽獎等活動。為維護民眾安全及活動順利，踩街活動當天14:00-17:00間，遊行路線周邊將實施封路及相關交通管制措施，活動周邊停車場亦有相關進出場管制配套措施，敬請民眾留意並提前改道。▪️禁止汽、機車通行道路：1.港西街、忠一路全線2.孝一路(忠二路→忠一路)3.孝二路(忠二路～忠一路雙向)、(忠四路→忠一路單向)4.孝三路(忠二路→忠一路)5.孝四路(忠一路→忠二路)6.仁二路(愛五路→愛一路)7.仁三路(愛一路→愛四路)8.愛一路(仁一路～仁三路雙向)9.愛二路(仁二路→仁四路)10.愛三路(仁一路～仁二路雙向、仁三路→仁二路單向)11.愛四路(仁三路→仁一路)12.仁五路禁止左轉愛三路▪️大範圍管制區1.中山一路以東(不含)2.忠二路/仁四路以北(不含)3.愛五路以西(不含)4.仁一路以南(不含)5.管制時段，開放東岸高架橋與中正路雙向車輛連通通行。大範圍管制區管制時間自當日14:00開始封街，禁止車輛穿越或通行管制區域，17:00遊行結束後解除管制並同時開放車輛通行。 東岸停車場於管制時段14:00~17:30禁止車輛出場；基隆車站南站停車場、西二停車場於管制時段14:00~17:30只出不進；管制範圍內其他停車場禁止車輛進出。