林楚茵控咆嘯噴口水　黃國昌反嗆：莫名其妙指控轉移焦點

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立法院新會期昨日展開，民眾黨團總召黃國昌在行政院長卓榮泰施政報告前，先帶著民眾黨立委抗議行政院恣意解釋國家通訊委員會（NCC）組織法的行為違法亂紀。在舉牌抗議的過程中，也與民進黨立委產生推擠。民進黨立委林楚茵表示，黃國昌不只咆哮噴口水，身體更不斷朝她的方向壓過來，讓她感到不舒服。對此，黃國昌今（21）日表示，林楚茵三立出身的記者，丟出莫名其妙指控轉移焦點，不會隨她起舞。民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案遭羈押禁見，為了聲援柯文哲，民眾黨舉辦全台開講。黃國昌今日下午出席桃園平鎮舉辦的開講場次，並於會前受訪。媒體詢問林楚茵指控咆哮噴口水，還用身體碰撞她，讓她感到不舒服，黃國昌回應表示，林楚茵是三立出身的記者，丟出莫名其妙指控轉移問題焦點，他是不會隨她起舞，昨天議場狀況全程直播大家都有看到。針對先前民眾黨立委張啟楷喊凍結總統府預算，現在是否擔心師出無名而踩剎車？黃國昌表示，民眾黨審查行政單位預算站在人民立場嚴格把關，不該花的錢全都刪掉，福國利民的預算都支持，民眾黨向來就事論事，外面見縫插針、捕風捉影的事可以停止。