英國牛津正妹來台「吃頂呱呱」！一咬震撼：以後怎麼面對英國炸雞

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▲Liv、Lauren嘗試呱呱包，一咬下去就立刻發出驚呼聲，酥脆的口感及鹹香的調味讓2人欲罷不能，一口接著一口狂吃。（圖／翻攝自YT「不要鬧工作室」）

▲Liv及Lauren頻頻大讚頂呱呱的炸雞，表示能吃得出來是有品質的雞肉。（圖／翻攝自YT「不要鬧工作室」）

英國牛津大學中文系2名正妹女大學生Liv、Lauren，來台灣當交換學生後，受邀品嚐台灣知名速食「頂呱呱」的經典品項，2人分別吃了呱呱包、地瓜薯條、炸雞和雞脖子，每咬一口都露出驚豔無比的表情，狂讚台灣炸雞大贏英國，甚至直呼：「我們以後要怎麼面對英國的雞？」YouTube「不要鬧工作室」昨（20）日發布新片，來自英國牛津大學中文系的來台交換女學生Liv及Lauren，被邀請試吃頂呱呱的經典必吃品項。兩人先是嘗試呱呱包，她們一咬下去就立刻發出驚呼聲，酥脆的口感及鹹香的調味讓Liv、Lauren欲罷不能，一口接著一口狂吃，「我從沒吃過米飯包在炸雞皮裡面，就像燉飯包在口袋裡，根本天堂降臨到你味蕾上。」接著Liv及Lauren拿起頂呱呱地瓜薯條，喜歡甜地瓜的2人一吃就相當驚喜，「像我們吃過的地瓜球」，她們表示來台灣後就非常喜歡吃甜地瓜薯條，對於酥軟甜香的口感難以抗拒。Liv與Lauren緊接著嘗試重頭戲「炸雞」，多汁的雞肉及胡椒香讓她們再次露出笑容，甚至語無倫次地說道：「我沒想過我這輩子有愛過什麼更勝過這個雞腿，我們以後要怎麼面對英國的雞？」Liv及Lauren形容英國的炸雞味道，「就像沒味道的燕麥配醋」，頻頻大讚頂呱呱的炸雞，表示能吃得出來是有品質的雞肉，「這才是真正的炸雞腿」。最後，2人品嚐了雞脖子，首次嘗試的她們一開始不知道如何享用，之後才發覺是要啃骨頭間帶的肉，除了大讚吃法很有趣，調味更是令2人再度讚嘆不已。影片一出，立即引起台灣網友熱烈討論，眾人紛紛直呼，「看兩位妹妹開吃很療癒」、「這兩位辣妹，真是吃貨，超懂的」、「既然吃了頂呱呱那也來吃一下丹丹吧，感覺她們也會喜歡肯德基的蛋撻」。也有人理解為何Liv與Lauren激動的原因，「當你住在英國就明白了，她們的反應很真實。」