農糧署與中華郵政攜手　農郵i新鮮市集9/21-9/22台中登場

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農業部農糧署與中華郵政股份有限公司合作舉辦「農郵i新鮮」市集，於9月21日及22日早上10點到下午5點，在臺中草悟道B區熱鬧登場!農糧署與中華郵政自110年起攜手合作，於i郵購網路商城輔導通過產銷履歷或有機驗證的農民上架到「聯合推薦」專區，合作已經邁入第4年，這次邀請超過20家農民現場展售和消費者互動，也在21日早上10點辦理i郵購線上業績王、訂單王及活躍王的頒獎，更有誠意滿滿的消費滿額抽獎、粉絲頁按讚送好禮及產銷履歷闖關集點活動等，i郵購網路商城也從9月6日到10月7日推出買一送一及購物金點數10倍送等促銷優惠，邀請大小朋友線上線下一起來體驗臺灣在地農產品的獨特魅力。農糧署表示，這幾年大力推動產銷履歷及有機驗證，農糧產品通過驗證的面積逐年成長，這些具有資訊公開、透明及可追溯特性的產品也受到消費者的支持和認同。這次透過市集活動把優質的業者聚集在一起，現場有通過產銷履歷或有機驗證的蜂蜜、米、雜糧、洋蔥、花茶、水果等豐富產品，也設置「產銷履歷愛麗絲奇幻農場冒險之路」食農教育推廣攤位，透過闖關小遊戲讓大家認識產銷履歷標章和制度。中華郵政公司副總經理楊素珠指出，郵政公司與農糧署攜手合作協助優質店家開拓多元銷售通路，讓消費者輕鬆買到「安心、安全」的臺灣好物，隨著國民食安意識抬頭，郵政公司很榮幸為食安盡一份心力，鼓勵店家多支持產銷履歷和有機驗證標章，也鼓勵消費者認明購買「有身分證」的安全農產品，消費者購買意願越高，店家投入動力越強，環境保護力越大，形成永續ESG的正向循環。消費者可以透過行動郵局APP，隨時隨地上網選購。這次的「農郵ｉ新鮮」市集主打「新鮮、安心、安全，我全都要!」，邀請網紅吳鳳向大家介紹用心經營的小農店家，也有高人氣陳德烈主廚和黃景龍師傅料理示範，現場加入i郵購會員、按讚分享粉絲專頁，可以獲得中華郵政最萌吉祥物波波鴿獨家贈品，市集消費滿500元可參加「扭蛋轉轉樂」，還可以獲得限量i郵購100點紅利購物金點數券，滿1000元再加碼送抽獎券，有機會抱走iphone16、智慧萬用鍋及郵政禮券等超值大獎!另外，還有「產銷履歷愛麗絲奇幻農場冒險之路」食農教育推廣，教大家認識產銷履歷標章，闖關消費集點就可以抽籤換禮物。i郵購網路商城也從9月6日到10月7日推出買一送一及購物金點數10倍送等超殺促銷優惠。邀請大家9月21日-9月22日來臺中草悟道，一起參加好吃、好玩又好買的市集，也歡迎大家快上中華郵政i郵購「聯合推薦專區」，搶購美味又健康的農特產品！