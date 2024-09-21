男星認砸1億韓元整型「只剩眼珠、耳朵是真的」舊照對比粉絲嚇壞

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▲樸瑞鎮自爆花1億韓元整型，過往未動刀的照片和現在差異甚遠，但他五官仍保有自己的特色，整得非常「自然」因此很多粉絲不知情。（圖／翻攝MBC YouTube）

▲樸瑞鎮說自己曾被票選是整型效果最好的歌手，粉絲居然還幫他說話護航。（圖／翻攝MBC YouTube）

韓星樸瑞鎮小時候因在綜藝實境節目《Star King》的精采表演，被封為「演歌神童」，長大後也曾推出過專輯，持續在演藝圈活動。不過對外型不自信的他，近日就自爆前後花了1億韓元（約新台幣240萬元）在做整型手術，包含頭皮也做過植髮。樸瑞鎮更公開整型前的照片，自嘲變化極大，笑說整顆頭經過多次整型後：「現在只有眼球和耳朵是真的」，讓粉絲超震驚。樸瑞鎮（박서진，又譯朴瑞鎮）18日登上韓國MBC電視台談話綜藝節目《Radio Star》，大方分享自己整型的心路歷程。樸瑞鎮幽默說自己是「努力型美男」，他為了讓外型更加帥氣又不會過於僵硬，在整型、醫美手術上花了不少工夫，先後動過1次隆鼻手術、3次眼睛手術，才得到現在如花美男的「自然樣貌」。樸瑞鎮也公開他23歲未整型前的照片，雖然顏值也不低，但和如今長相確實差距甚遠。樸瑞鎮也加碼透露，自己還做過植髮手術，把耳後的毛囊往前放，讓頭髮看起來更加茂密。而這些整型手術前後就花了他超過1億韓元（約新台幣240萬元）。驚人金額讓現場來賓震驚，樸瑞鎮也自嘲現在只剩耳朵和眼球是自己天生的。樸瑞鎮更透露，他不久前被一個YouTube頻道評選為「整型效果最好的5名歌手」之一，有粉絲在底下留言替他解釋，稱樸瑞鎮只動過眼睛和牙齒矯正，並沒有很誇張地整型過，這讓樸瑞鎮看後尷尬地說：「很謝謝粉絲為我護航，但其實我能動的都動了！」一番誠實發言也讓主持人聽後全笑翻。今年已經30歲的樸瑞鎮雖然在台灣不紅，但在韓國是知名的演歌歌手，演歌（Trot）指的是一種融合了韓國傳統音樂、民謠和現代流行音樂元素的音樂風格，以獨特的節奏和情感表達聞名。樸瑞鎮從小就對音樂充滿熱情，2013年參加韓國選秀節目後靠演歌唱腔走紅，加上謙遜、真誠的個性，在韓國風評一直很不錯；除了持續上節目、推出音樂作品外，樸瑞鎮也經營自己的YouTube頻道，目前已有19萬人追蹤。