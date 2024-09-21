好好跟誠泰迷說再見！周思齊見老戰友　笑稱林英傑缺席「記警告」

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中信兄弟球星周思齊本週末在臺北大巨蛋舉辦引退儀式，今（21）日特別以誠泰Cobras為主題，邀請許多前誠泰球員一同出席，與這些老戰友合影留念。周思齊表示，希望透過這場引退賽，好好跟誠泰球迷道別，並開玩笑表示誠泰三本柱之一的林英傑沒到場記警告。今日比賽邀請周思齊誠泰Cobras時期的隊友，包含「大胖」鄭景益、「雙毒牙打線」郭銘仁、楊睿智、投手三本柱林恩宇、林英傑和許竹見，以及張賢智等重量級球員回到場上，與周思齊並肩作戰的畫面也喚起許多球迷的美好回憶。周思齊表示，「球隊匆促轉賣，沒能好好向球迷告別，這次藉由引退賽，大家才能再次相聚，更是想向曾經支持誠泰Cobras的球迷們好好道別。」談及當年效力誠泰Cobras的時光，周思齊直言：「那段時間真的很累、很操，天天都在跑，在替代役第一天就吐了！」他感謝當年球隊的董事長，常常來球場關心球員，並對效力誠泰的那段時間充滿感恩。誠泰「三本柱」之一的林英傑目前效力樂天桃猿，因為球隊在高雄比賽，未能親自參與引退儀式。對此，周思齊笑說：「應該要記警告！他能來當然是最好，因為他們三個才是誠泰投手王國的代表人物。」難得有機會與老隊友聯繫，周思齊坦言，儘管大家平時見面不多，但彼此仍保持聯絡，「棒球圈很小，能夠一起當隊友的機會難得，也特別珍惜這次與老戰友重逢。」