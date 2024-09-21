快訊／國家級警報響！新北、基隆、高雄大雷雨　最新暴雨警戒區曝

休假日天空灰一片！今（21）日中央氣象署發布豪雨特報，台灣上空也出現雷雨訊號，氣象署同時發布「大雷雨即時訊息」，提醒部分地區慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。另外，路面濕滑，步行與開車請注意安全。
⚠️大雷雨警戒範圍
🟡15:42發布：高雄市、臺南市
📍臺南市：東區、南區、北區、安平區、中西區、新化區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區 📍高雄市：茄萣區、永安區、阿蓮區、路竹區、湖內區
🟡15:33發布：屏東縣、高雄市
📍高雄市：旗山區、六龜區 、美濃區、茂林區
📍屏東縣：屏東市、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、三地門鄉
🟡15:24發布：新北市、基隆市
📍基隆市：七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區、瑞芳區、金山區 、萬里區
📍新北市：汐止區
🟡15:24發布山區暴雨
氣象署針對新北市北港溪(汐止柯子林),新北市永定溪(石碇蚯蚓坑)發布災防告警，持續時間至17時24分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率
🟡15:33發布山區暴雨
氣象署針對屏東縣沙漠溪(海神宮)發布災防告警，持續時間至17時33分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率
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🟡15:42發布：高雄市、臺南市
📍臺南市：東區、南區、北區、安平區、中西區、新化區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區 📍高雄市：茄萣區、永安區、阿蓮區、路竹區、湖內區
🟡15:33發布：屏東縣、高雄市
📍高雄市：旗山區、六龜區 、美濃區、茂林區
📍屏東縣：屏東市、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、三地門鄉
🟡15:24發布：新北市、基隆市
📍基隆市：七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區、瑞芳區、金山區 、萬里區
📍新北市：汐止區
🟡15:24發布山區暴雨
氣象署針對新北市北港溪(汐止柯子林),新北市永定溪(石碇蚯蚓坑)發布災防告警，持續時間至17時24分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率
🟡15:33發布山區暴雨
氣象署針對屏東縣沙漠溪(海神宮)發布災防告警，持續時間至17時33分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率