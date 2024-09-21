台灣人「公認最不想旅遊縣市」曝！品質太低遭點名　遊客玩過認同

快訊／國家級警報響！新北、基隆、高雄大雷雨　最新暴雨警戒區曝

記者鍾怡婷/綜合報導

▲今（21）日中央氣象署發布豪雨特報，台灣上空也出現雷雨訊號，氣象署同時發布「大雷雨即時訊息」。（圖／NOWnews資料圖片）
▲今（21）日中央氣象署發布豪雨特報，台灣上空也出現雷雨訊號，氣象署同時發布「大雷雨即時訊息」。（圖／NOWnews資料圖片）
休假日天空灰一片！今（21）日中央氣象署發布豪雨特報，台灣上空也出現雷雨訊號，氣象署同時發布「大雷雨即時訊息」，提醒部分地區慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。另外，路面濕滑，步行與開車請注意安全。

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⚠️大雷雨警戒範圍

🟡15:42發布：高雄市、臺南市
📍臺南市：東區南區北區安平區中西區新化區左鎮區仁德區歸仁區關廟區龍崎區永康區 📍高雄市：茄萣區永安區阿蓮區路竹區湖內區

🟡15:33發布：屏東縣、高雄市
📍高雄市：旗山區六龜區 美濃區茂林區
📍屏東縣：屏東市長治鄉麟洛鄉九如鄉里港鄉鹽埔鄉高樹鄉三地門鄉

🟡15:24發布：新北市、基隆市
📍基隆市：七堵區暖暖區仁愛區中山區安樂區信義區瑞芳區金山區 萬里區
📍新北市：汐止區

🟡15:24發布山區暴雨
氣象署針對新北市北港溪(汐止柯子林),新北市永定溪(石碇蚯蚓坑)發布災防告警，持續時間至17時24分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率

🟡15:33發布山區暴雨
氣象署針對屏東縣沙漠溪(海神宮)發布災防告警，持續時間至17時33分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率


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