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打悲情牌！貼搖滾天團金曲聲援阿北　陳智菡嘆：世界對你只剩污衊

記者陳威叡／台北報導

▲陳智菡貼出動力火車金曲《莫忘初衷》聲援柯文哲，並寫道「疫情期間，你多努力想守護這裡，如今這個世界，對你卻只剩污衊」。（圖／翻攝自陳智菡臉書）
▲陳智菡貼出動力火車金曲《莫忘初衷》聲援柯文哲，並寫道「疫情期間，你多努力想守護這裡，如今這個世界，對你卻只剩污衊」。（圖／翻攝自陳智菡臉書）
民眾黨主席柯文哲涉京華城案貪污圖利遭羈押禁見，民眾黨定調為追殺政敵，民眾黨立院黨團主任陳智菡過去搬新竹馬偕兒醫救火，今（21）日引用搖滾天團動力火車金曲《莫忘初衷》，並貼出柯文哲在市長期間視察疫情的背影，感嘆寫道「疫情期間，你多努力想守護這裡，如今這個世界，對你卻只剩污衊」。

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陳智菡今日引用動力火車的金曲《莫忘初衷》歌詞，歌詞內提到「莫忘初衷，別忘那一年、那一天出發時心中的夢，難免會受傷，註定要心痛，別忘了還有我老朋友陪你，You'll never alone」。貼出柯文哲的背影並寫道，「疫情期間，你多努力想守護這裡，如今這個世界，對你卻只剩污衊」。

陳智菡也在下方留言向支持者喊話，如果大家還記得柯文哲在疫情期間做了什麼，「可以幫我們貼在留言嗎？」自己則記得當時每天和他從早開會、到處找病房、想防疫對策，現在卻變成整天只想著圖利京華城、北市科，質疑「凡做過，會留下痕跡的不是嗎？」

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