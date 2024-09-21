消暑優惠／全家霜淇淋買一送一來了！滴妹冰淇淋、雪糕出清價29元

本週冰品消暑優惠來了！全家今（21）日起有霜淇淋買一送一外，還有指定冰品出清29元，包括再睡五分鐘小冰杯，還有韓國進口雪糕通通只要29元，最划算的是Niseko北海道冰淇淋原價119元、特價29元，相當於下殺2.5折；義美食品則是限時三天推出「巧克力酥片霜淇淋聖代」買一送一優惠，義美超人氣濃郁牛奶霜淇淋，遇上酥脆黑巧克力酥片，是本週末必吃小確幸。
🟡全家霜淇淋買一送一
全家霜淇淋買一送一來了，本週康康五即起至9月22日前霜淇淋不限支付方式買一送一，還有WA!COOLIES伯爵可可奶蓋雪糕、氣泡水買一送一等優惠，消暑吃冰也能兼顧省荷包。
📍門市｜9月20日起至9月22日
◾全家霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾自有品牌氣泡水500ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾WA!COOKIES伯爵可可奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾葡萄王康貝特200P能量飲量買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾老楊經典方塊酥買1送1，5折（原價28元、特價14元）
🟡全家冰淇淋出清特價！再睡5分鐘冰杯、雪糕29元
全家便利商店冰品跳樓大降價啦！即起至10月15日前多款冰品單件特價29元，其中原價最昂貴的為「Niseko北海道蘋果冰淇淋／哈密瓜冰淇淋」，原價119元、特價29元，相當於下殺2.5折，記者實際走訪全家便利商店，已有部分門市被掃空，不過仍有不少店家有庫存，想要搶便宜快衝一波！
並且相較於上一波「莫凡彼冰淇淋19元」即期品促銷不同，記者發現有不少特價冰品保存期限都還有1年以上，若是平常喜歡吃冰的民眾，不妨趁著優惠期間囤貨，一路吃到明年夏天也不過期。
◾Niseko北海道蘋果冰淇淋／哈密瓜冰淇淋，2.5折（原價119元、特價29元）
◾SEO JU巧克力風味蛋糕冰淇淋，3.7折（原價79元、特價29元）
◾不倒翁胡椒風味香草冰淇淋甜筒，3.7折（原價79元、特價29元）
◾SAKImoto嵜本檸檬柚子聖代，4.2折（原價69元、特價29元）
◾嵜本吐司 黑森林莓果聖代，4.2折（原價69元、特價29元）
◾韓國LOTTE紅豆艾葉年糕冰，4.2折（原價69元、特價29元）
◾韓國ime堅果糖餅風味雪糕，4.2折（原價69元、特價29元）
◾SEO JU卡士達布丁風味甜筒，4.2折（原價69元、特價29元）
◾SEO JU玉米雪蛋糕，4.2折（原價69元、特價29元）
◾binggrae紅豆鯛魚燒造型冰淇淋，4.2折（原價69元、特價29元）
◾井村屋 檸檬可樂冰棒，4.5折（原價65元、特價29元）
◾再睡5分鐘 棉被午茉莉綠小冰杯／日安紅濃茶歐蕾小冰杯，4.9折（原價59元、特價29元）
◾Lavelee芒果實感雪糕，4.9折（原價59元、特價29元）
🟡7-11雪糕買一送一
除了全家冰品跳樓大降價外，7-11即起至10月15日前四葉至福雪糕買一送一優惠；以及莫凡彼冰淇淋第二件5折優惠。
◾四葉至福焦糖風味雪糕買1送1，5折（原價99元、特價50元）
◾四葉至福抹茶風味雪糕買1送1，5折（原價99元、特價50元）
◾四葉至福北海道牛奶風味雪糕買1送1，5折（原價99元、特價50元）
◾莫凡彼冰淇淋第2件5折，7.5折（原價120元、特價90元）
🟡義美食品巧克力聖代買一送一
義美食品今（21）日起至23日前，門市「巧克力酥片霜淇淋聖代買一送一」，義美超人氣濃郁牛奶霜淇淋，遇上酥脆黑巧克力酥片、威化捲，限時3天，快跟親朋好友來門市消消暑。
🟡全聯棒棒冰平均14元開吃
全聯自9月20日起至10月3日新一波檔期開跑，其中冰品優惠包括「百吉棒棒冰」5入特價68元，平均單支只要14元，包括乳酸口味、檸檬口味、蘇打口味通通都有特價。
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全家霜淇淋買一送一來了，本週康康五即起至9月22日前霜淇淋不限支付方式買一送一，還有WA!COOLIES伯爵可可奶蓋雪糕、氣泡水買一送一等優惠，消暑吃冰也能兼顧省荷包。
📍門市｜9月20日起至9月22日
◾全家霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾自有品牌氣泡水500ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾WA!COOKIES伯爵可可奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾葡萄王康貝特200P能量飲量買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾老楊經典方塊酥買1送1，5折（原價28元、特價14元）
🟡全家冰淇淋出清特價！再睡5分鐘冰杯、雪糕29元
全家便利商店冰品跳樓大降價啦！即起至10月15日前多款冰品單件特價29元，其中原價最昂貴的為「Niseko北海道蘋果冰淇淋／哈密瓜冰淇淋」，原價119元、特價29元，相當於下殺2.5折，記者實際走訪全家便利商店，已有部分門市被掃空，不過仍有不少店家有庫存，想要搶便宜快衝一波！
並且相較於上一波「莫凡彼冰淇淋19元」即期品促銷不同，記者發現有不少特價冰品保存期限都還有1年以上，若是平常喜歡吃冰的民眾，不妨趁著優惠期間囤貨，一路吃到明年夏天也不過期。
◾Niseko北海道蘋果冰淇淋／哈密瓜冰淇淋，2.5折（原價119元、特價29元）
◾SEO JU巧克力風味蛋糕冰淇淋，3.7折（原價79元、特價29元）
◾不倒翁胡椒風味香草冰淇淋甜筒，3.7折（原價79元、特價29元）
◾SAKImoto嵜本檸檬柚子聖代，4.2折（原價69元、特價29元）
◾嵜本吐司 黑森林莓果聖代，4.2折（原價69元、特價29元）
◾韓國LOTTE紅豆艾葉年糕冰，4.2折（原價69元、特價29元）
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◾SEO JU卡士達布丁風味甜筒，4.2折（原價69元、特價29元）
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◾binggrae紅豆鯛魚燒造型冰淇淋，4.2折（原價69元、特價29元）
◾井村屋 檸檬可樂冰棒，4.5折（原價65元、特價29元）
◾再睡5分鐘 棉被午茉莉綠小冰杯／日安紅濃茶歐蕾小冰杯，4.9折（原價59元、特價29元）
◾Lavelee芒果實感雪糕，4.9折（原價59元、特價29元）
🟡7-11雪糕買一送一
除了全家冰品跳樓大降價外，7-11即起至10月15日前四葉至福雪糕買一送一優惠；以及莫凡彼冰淇淋第二件5折優惠。
◾四葉至福焦糖風味雪糕買1送1，5折（原價99元、特價50元）
◾四葉至福抹茶風味雪糕買1送1，5折（原價99元、特價50元）
◾四葉至福北海道牛奶風味雪糕買1送1，5折（原價99元、特價50元）
◾莫凡彼冰淇淋第2件5折，7.5折（原價120元、特價90元）
🟡義美食品巧克力聖代買一送一
義美食品今（21）日起至23日前，門市「巧克力酥片霜淇淋聖代買一送一」，義美超人氣濃郁牛奶霜淇淋，遇上酥脆黑巧克力酥片、威化捲，限時3天，快跟親朋好友來門市消消暑。
🟡全聯棒棒冰平均14元開吃
全聯自9月20日起至10月3日新一波檔期開跑，其中冰品優惠包括「百吉棒棒冰」5入特價68元，平均單支只要14元，包括乳酸口味、檸檬口味、蘇打口味通通都有特價。