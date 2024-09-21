影／日本石川縣破紀錄暴雨肆虐！河川氾濫淹沒房屋　2村成孤島

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▲日本石川縣能登地區今（21）日遭逢暴雨襲擊，日本氣象廳對輪島市、珠洲市以及能登町發布「大雨特別警報」。（圖／翻攝自NHK）

日本石川縣能登地區今（21）日遭逢暴雨襲擊，日本氣象廳對輪島市、珠洲市以及能登町發布「大雨特別警報」，這是最高等級警戒，大雨導致多條河流氾濫、民宅被淹沒，道路無法通行，目前已有至少3人失蹤，還有近6000戶斷電，隨之而來的土石流風險也非常高，日本氣象廳呼籲當地民眾保持警戒，隨時注意撤離逃生。根據《NHK》報導，由於鋒面和低氣壓的影響，石川縣從今晨起就受到發展中的雨雲覆蓋，從上午9點起降下大雨，輪島市和能登町的時雨量都一度超過100毫米，日本氣象廳發布「大雨特別警報」，是1到5級之中的最高警報等級，警報範圍包括輪島市、珠洲市以及能登町。日本氣象廳表示，輪島市今早在3小時內降下220毫米的雨量，珠洲市則是在3小時內降下149.5毫米的雨量，雙雙打破當地觀測以來的最高降雨紀錄。由於破紀錄的雨勢，導致河川氾濫，同時土石流災害風險的係數大增。為了對應石川縣暴雨成災，日本政府已經成立了「官邸對策室」，全力投入救災善後。日本官房長官林芳正表示，已經出動自衛隊救災，加上石川縣的警消人力，全力展開救援。能登半島今年甫遭遇強震侵襲，林芳正強調，對於能登半島再度發生災情，許多人都感到焦急與不安，政府將與地方緊密合作，也呼籲當地民眾一定要注意土石流以及低窪地區淹水和河川氾濫等災害。目前石川縣已知至少有3人失蹤，包括輪島市2人、能登町1人，另外還有多處住宅淹水，珠洲市的上戶町和大谷町因淹水對外交通中斷成為孤島。此外有近6000戶停電，包括輪島市4200戶、珠洲市1100戶、能登町650戶。