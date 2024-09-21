高雄六龜在地茶葉再創佳績　榮獲日本綠茶大賽金賞雙獎

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▲農業局將延續六龜山茶模式，輔導高雄市更多農村再生轉型，營造良好的農業生產環境，吸引青年返鄉從事農業相關產業。（圖／高市府農業局提供）

▲農業局將延續六龜山茶模式，輔導高雄市更多農村再生轉型，營造良好的農業生產環境，吸引青年返鄉從事農業相關產業。（圖／高市府農業局提供）

高雄市六龜新發社區發展協會再次在國際賽事中創下佳績，於2024年日本綠茶大賽中，以其獨具特色的「葉香白鑽茶」及「長韻碧玉茶」榮獲雙金賞獎，展現了六龜山區卓越的茶葉品質與精湛的製茶技術。農業局長張清榮表示，未來農業局將延續六龜山茶模式，輔導高雄市更多農村再生轉型，營造良好的農業生產環境，吸引青年返鄉從事農業相關產業。這次世界綠茶評比會(The World Green Tea Contest 2024)的茶葉比賽，是由日本靜岡縣的公益財團法人世界綠茶協會所舉辦，為全球最具影響力的茶葉評比賽之一，吸引了來自世界各地的優質茶葉參賽。評審團由多位專業品茶師組成，評審項目涵蓋了茶葉的外觀、香氣、味道及包裝設計等多方面，旨在挑選出最具優勢的茶品。新發社區發展協會理事長湯嘉富表示，此次獲得雙金賞的山茶，不僅得益於六龜區獨特的自然環境條件，孕育出優質茶菁，也充分體現了社區伙伴在茶葉栽培和製茶技術上持續努力的成果，同時，在整個比賽整個過程中，感謝農村水保署在茶產業上的協助及茶及飲料作物改良場在專業製茶技術的輔導，以及農業局給予禮盒包裝上的創新設計，這都是獲獎的關鍵因素。張清榮指出，六龜區新發社區的山茶屢次在國際賽事中獲得佳績，未來市府將繼續支持茶農技術提升，並努力推廣高雄山茶，讓全球茶愛好者都能品味到來自台灣高雄的優質山茶。張清榮也強調，未來農業局將延續六龜山茶模式，輔導高雄市更多農村再生轉型，精進在地農民技術，提升行銷力度，讓更多人認識優質的高雄農特產品。