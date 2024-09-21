周思齊引退／五月天攻蛋就像回家　周思齊：象迷為象隊唱歌很合理

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中信兄弟今（21）日於台北大巨蛋舉辦「The Last Together 周思齊引退賽」，並邀請五月天賽後獻唱，創下中職史上首次大巨蛋完售紀錄。事實上，23年前五月天曾為統一開球，如今首度攻上大巨蛋，對此周思齊表示：「象迷為象隊唱歌很合理吧，這是很好的安排。」今晚五月天將演唱結合中職6隊的主題曲，以及致敬周思齊的《頑固》，為了呈現最好的表演，昨晚彩排到清晨，周思齊說，五月天裡面也有不少象迷，這次他們在象隊的主場為象迷獻唱，顯得格外有意義，「來象隊的主場為象隊唱歌，應該很合理吧！」周思齊感性地表示，「五月天他們就像是回家一樣，現在他們長大了，而我也準備要結束我的職棒生涯。」「作為球隊的老大哥，能邀請五月天來為象迷或誠泰的球迷獻唱，這是一個很好的安排，很感謝他們送上這些歌曲，讓大家聚在一起這樣開開心心的歡送我，我覺得很棒。」周思齊表示。目前21、22日的門票，包含身障票都已全部完售，預計兩場比賽將會吸引超過7萬名球迷進場觀賽，一同見證周思齊的引退，以及五月天首度「攻蛋」的盛況。這不是五月天第一次出現在運動場上，2018年俄羅斯世界盃決賽，經投票後，FIFA在世界盃決賽現場播放《倔強》此外，也有不少棒球員選用五月天的歌曲當做出場曲，如陳偉殷和曾峻岳都是選用五月天的《將軍令》作為出場曲。