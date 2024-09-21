賈永婕接101董座收死亡威脅！點名1群人　撂狠話批：有種不要下架

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▲賈永婕曬出自己運動的照片，指出自己只會叫大家參加體育相關的社團，絕對不會帶粉絲存股。（圖／賈永婕的跑跳人生 臉書）

日前才剛上任台北101董事長的賈永婕，近日不斷收到死亡威脅，讓她忍無可忍直接報警，強調對不法份子絕不寬貸，今（21）日更在臉書上發文，痛批詐騙集團非常囂張，成立各種「賈董投資社團」，讓她名譽掃地，更嗆聲：「詐騙集團你們有種就全部都不要下架！」賈永婕日前在臉書上曝光自己遭到恐嚇一事：「是的我被恐嚇了，上個星期五下午5點收到恐嚇信。歹徒字字句句以我的生命安全威脅，我們第一時間就報警處理，冷靜低調的面對。」並坦言自己上任之後就面對到各種批評，「有人說我是只靠顏值的花瓶，有人說我沒讀書憑什麼當董事長，面對這些批評我虛心以對。但是對於不法之徒絕不寬容。」後續賈永婕更持續發文，將詐騙集團在臉書釋出招募投資的截圖，並痛批：「是假董，假的、假的，真詐騙！我們女人在家當好內助這種話會是我說的嗎？請大家檢舉。」細看截圖，可以發現發文者以賈永婕的名義喊話，表示自己一直有在進行投資，還分享了存股妙招，更成立飆股名單，要帶民眾賺錢，讓賈永婕本人相當不滿。今（21）日賈永婕再度發文，曬出自己跑馬拉松的照片，和粉絲喊話：「賈董只會叫大家參加跑步社團、運動社團、鐵人社團，絕對不會要大家參加投資理財社團！詐騙集團真的很囂張一直成立各種賈董投資社團。」更怒轟：「詐騙集團你們有種就全部都不要下架，現在因為恐嚇案的關係賈董現在身邊有很多檢調、警察、還有網路警察，你們一定要繼續啊，通通抓起來。」