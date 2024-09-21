iPhone 16才開賣！果粉開箱「爆一片災情」崩潰：死當、關不了機

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▲許多果粉在Threads上分享iPhone 16試用心得，卻有多名網友開機後發現一直卡在初始頁面，一直無法解鎖進入，甚至關不了機。（圖／記者陳明安攝）

▲按下iPhone調高音量按鈕後迅速放開，接著按下調低音量按鈕後迅速放開，然後按住側邊按鈕，直到看到復原模式畫面為止。（圖／翻攝自蘋果官網）

iPhone 16系列昨（20）日開賣，許多果粉在首日就直衝現場領新機，興奮地開箱iPhone 16。不過，網路上卻陸續傳出災情，不少人遇到無法解鎖進入、關不了機的狀況，客服回應可能是iOS18更新的問題，有人將iPhone連接電腦回復成出廠預設值後，才成功解決當機情形，也有人決定將整支手機送回原廠退貨，為此感到相當無奈。iPhone 16系列昨日開賣後，許多果粉在Threads上分享試用心得，，有人詢問客服後，對方回應可能是iOS18更新的問題，「可能是我比較衰，手機甚至發燙了一整個晚上，都擔心電池會不會膨脹爆炸。」對此，網友們紛紛留言，、「怎麼感覺看到很多機王」、「我的轉資料轉到死當」、、「第一波不要買，就跟很多人說過了」。由於iPhone回復成出廠預設值後，會清除所有資訊及設定，並安裝最新版的iOS軟體，因此若要儲存上面的資訊，記得先行備份，也要確認Mac或PC已更新完畢。若iPhone沒有回應或無法開機、關機，先將iPhone連接到電腦，在電腦上選取你的iPhone。按下iPhone調高音量按鈕後迅速放開，接著按下調低音量按鈕後迅速放開，然後按住側邊按鈕，直到看到復原模式畫面為止。最後看到Finder視窗顯示回復或更新選項時，再按一下「回復」來確認，電腦會清除裝置資料，並安裝最新的iOS軟體，裝置回復成出廠預設值之後，便會重新啟動。若還是無法解決iPhone開機問題，建議向原廠反應，蘋果在收到產品的14天內都可無條件退貨。不過《NOWnews》記者嘗試詢問Apple台灣上述災情回應，但截稿前尚未獲得回覆。