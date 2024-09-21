28歲警遭毒駕逆撞殉職　撫恤金2個月沒提報？新北市警局回應了

我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市三重區厚德派出所28歲警員黃瑋震，今年7月13日凌晨巡邏時，遭吸食喪屍毒品電子煙的黃國維駕駛賓士車逆向飆撞殉職，事情迄今過去逾2個月，黃員的撫卹金申請卻遲遲未送出，遭市議員質疑程序拖延過久。對此，新北市警局強調並無怠慢，延遲是為了爭取更高的補助標準，希望保障黃員遺屬最大權益。新北市警局表示，本月4日行政院發布新修訂《警察人員人事條例施行細則》，不但放寬因公殉職的標準，還將撫卹金額從1400萬元提高到2000萬元，並於本月12日生效。市警局強調，修法生效僅5個上班日，並無拖延情事，延後申報是為了保障黃員遺屬權益，遂在修法後彙整相關資料，並報請警政署進行認定，全力爭取「因公殉職」撫卹，期盼以最高標準核發殉職慰問金。市警局還說，關於黃員的「殮葬補助費」、「公保死亡給付」及「新北市政府公務員因公死亡遺屬慰問金」部分，均已在今年7月協助遺屬申請，並已全數撥入帳戶，三重分局有專人與遺屬保持聯繫、隨時掌握辦理進度，並協助辦理撫卹事宜。